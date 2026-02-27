Bosisio Parini, a passo di donna tra lago e natura: un cammino che unisce cuore, territorio e solidarietà.

Passi di speranza

Ci sono passi che non misurano solo chilometri, ma raccontano storie, emozioni e speranza. Sabato 7 marzo, a Bosisio Parini, si terrà “A passo di donna tra lago e natura”, l’evento ludico-motorio non competitivo promosso dalla Pro Loco Bosisio Parini con il patrocinio del Comune di Bosisio Parini. Un appuntamento speciale che invita donne, famiglie, amici e camminatori di ogni età a condividere un pomeriggio all’aria aperta, immersi nella bellezza del lago e della natura che rendono unico il territorio.

Un passo dopo l’altro, insieme

Non è una gara. Non conta il tempo. Conta esserci. Conta il desiderio di camminare fianco a fianco, di celebrare la forza, la sensibilità e il valore delle donne, di trasformare un semplice percorso di 8 chilometri in un momento di comunità autentica. “A passo di donna” è un invito a rallentare, respirare, guardarsi intorno e sentirsi parte di qualcosa di più grande: una rete di persone che credono nello sport come strumento di benessere, inclusione e solidarietà.

Un gesto concreto di solidarietà

L’evento ha anche un importante obiettivo benefico: il ricavato sarà devoluto all’Istituto Humanitas di Rozzano per sostenere la ricerca contro il cancro. Un contributo semplice, ma prezioso:

• 7 euro con dono promozionale

• 4 euro senza dono promozionale

• maggiorazione di 1 euro per i non soci Fiasp

La manifestazione si svolge sotto l’egida della Fiasp, a conferma dell’attenzione verso uno sport accessibile a tutti.

“A passo di donna tra lago e natura” non è solo una camminata. È un momento di condivisione, energia e partecipazione. È il modo più semplice e potente per dire che, insieme, si può fare la differenza. Ritrovo alle 14.30 alla palestra di Bosisio Parini. Partenza scaglionata tra le 15 e le 16.