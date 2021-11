A Erba

Sarà aperta fino al 20 novembre.

"Una villa fra cultura e natura". E’ questo il titolo scelto per l’esposizione temporanea che si tiene in sala Annoni, in Villa Ceriani, a Erba, dei 9 diversi progetti realizzati dal Laboratorio di Restauro del Politecnico di Milano, polo territoriale di Lecco.

A Villa Ceriani in mostra i nove progetti di restauro del Politecnico

Un titolo che riassume perfettamente l’intento di questi studenti che hanno realizzato progetti di recupero di Villa Ceriani e del suo parco proprio puntando su storia e cultura, ma anche sul suo essere perfettamente inserita non solo in uno splendido parco, ma anche come partenza verso la scoperta di tutta la Valle Bova. Villa Ceriani nel corso del 2021 è stata infatti oggetto di studio per gli studenti del quarto anno della Laurea quinquennale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura del Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. I nove progetti di valorizzazione dell’immobile sono esposti attraverso poster, ma anche attraverso i materiali delle ricerche, con rilievi, tavole e progetti di riqualificazione.

