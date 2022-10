Al Club del Libro di Cantù ospite l'autrice Alessandra Selmi

Grande successo per l'appuntamento di ottobre del Club del Libro di Cantù, organizzato mensilmente da sette anni dalla Libreria Libooks di Manuela Maspero: questo mese è stata ospite l'autrice Alessandra Selmi.

Mercoledì 12 ottobre, all'appuntamento mensile del Club del Libro della Libooks di via Dante, era presente in qualità di ospite d'onore Alessandra Selmi, autrice del libro “Al di qua del fiume. Il sogno della famiglia Crespi”, edito da Nord, che i membri del circolo hanno letto nel mese precedente in vista della discussione.

Posti tutti esauriti per l'incontro. La scrittrice è titolare dell’agenzia letteraria Lorem Ipsum, dove si occupa di scouting e editing, e insegna Scrittura editoriale nell’ambito dei master dell’Università Cattolica di Milano. Prima di "Al di qua del fiume", aveva pubblicato "Le origini del potere - La saga di Giulio II, il Papa guerriero".

L'ultima fatica letteraria è un racconto appassionato dell’intreccio di destini tra imprenditori visionari e coraggiosi e famiglie operaie: speranze, drammi, vendette e amori in un grandioso ed emozionante affresco storico ambientato a fine Ottocento sul fiume Adda.

Un percorso che si chiude con l'incontro con l'autrice dopo che i membri del Club avevano partecipato, domenica 2 ottobre, a una gita proprio al Villaggio Crespi D’Adda dove è ambientato il racconto.

