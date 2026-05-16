Al via il concorso artistico “Barni nel cuore”

Barni, l’associazione CulturABarni in collaborazione con la parrocchia organizza l’ottava edizione di “Barni nel cuore”, speciale concorso artistico riservato agli appassionati di scrittura, arte e fotografia.

Tre categorie

Tre le categorie a cui poter partecipare: fotografia; arte figurativa; brevi testi e poesie. Il concorso è aperto a tutti coloro che amano Barni. La partecipazione è gratuita. Ogni partecipante può inviare un massimo di cinque contributi che non abbiano però già partecipato ad altre edizioni del concorso e che siano stati realizzati da lui. Ogni contributo dovrà avere il nome del partecipante, un titolo e dovrà essere indicata la categoria Ragazzi o Adulti. Ogni foto dovrà essere corredata da una breve descrizione, ogni testo o poesia non dovrà superare le due cartelle dattiloscritte di lunghezza e ogni contributo di arte figurativa dovrà essere consegnato in originale a mano, potrà essere realizzato in varie tecniche, ma non dovrà superare le misure di 35×50.

Come partecipare

I contributi dovranno essere inviati via mail all’indirizzo barninelcuore@gmail.com oppure manualmente entro lunedì 15 contattando prima Sandra (339 6956779) oppure Francesca (388 0625682).

Le premiazioni si svolgeranno domenica 28 giugno alle 14 in piazzetta al termine della Festa Patronale dei Santi Pietro e Paolo.