Al via il tradizionale Concorso per Pianoforte e Orchestra di Cantù: nasce anche la sezione Young

Al via la 31esima edizione del Concorso Internazionale per Pianoforte e Orchestra “Città di Cantù”. Anche quest'anno gli organizzatori hanno registrato un significativo incremento delle candidature: oltre 100 per la competizione tradizionale e una trentina per quella Young.

Il concorso, che si svolgerà al Teatro Fumagalli di Vighizzolo, prenderà il via il 1° maggio con la nuova sezione “Young Talents” dedicata ai giovanissimi tra gli 8 e i 18 anni, continuando con le semifinali della sezione tradizionale dal 2 maggio per poi concludersi con la finale prevista nella giornata del 6 maggio.

L’evento, ideato e fondato da Giuliano Molteni e il M° Vincenzo Balzani, attualmente presieduto e diretto da Cristina Molteni, è giunto alla sua trentunesima edizione. La manifestazione porta in città artisti talentuosi provenienti da tutto il mondo, dando loro la possibilità di esibirsi davanti a un’autorevole giuria guidata da Enrica Ciccarelli e dal direttore artistico Balzani e offrendo l’opportunità di suonare accompagnati dalla prestigiosa Orchestra Filarmonica “Mihail Jora” di Bacau diretta dal M° Ovidiu Balan.

Durante tutta la durata della manifestazione, saranno presenti volontari AIRC per raccogliere donazioni a favore della ricerca sul cancro.

