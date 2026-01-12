Al via la rassegna cinematografica in ricordo di Antonio Sancassani

A Bellagio ha preso il via la rassegna cinematografica in ricordo di Antonio Sancassani. Organizzata dalla Pro loco di Civenna in collaborazione con il Comune.

Sabato 10 gennaio è partita la rassegna cinematografica in ricordo di Antonio Sancassani, storico gestore del Cinema Vittoria di Bellagio e del Cinema Mexico di Milano, organizzata dalla Pro loco di Civenna in collaborazione con il Comune di Bellagio. Le prossime proiezioni sono in programma venerdì 16 gennaio (“Il vento fa il suo giro”) e sabato 24 gennaio (“Come due coccodrilli”) alle 21 al Cinema Teatro Grigna di Civenna, l’ingresso è libero.

Così l’assessore alla Cultura, Paola Rossi:

“Antonio Sancassani è stato un punto di riferimento per il cinema indipendente. Originario di Bellagio, si era trasferito a Milano dove aveva avviato il Cinema Mexico ma in paese aveva tenuto la gestione dello storico Cinema Vittoria. La domenica sera era un appuntamento fisso per chi, come me, era appassionato di cinema d’autore. Sancassani è stato una figura importante in quest’ambito, si pensi che in sua memoria è stato istituito un Premio durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2025. Lui stesso era stato insignito dell’Ambrogino d’Oro di Milano. A un anno dalla sua scomparsa, abbiamo pensato di onorarne la memoria con questa rassegna. Invitiamo quindi a partecipare alle prossime proiezioni, per scoprire il Grande Cinema tanto amato e promosso da Antonio Sancassani”.