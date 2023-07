Nuovo appuntamento con l’arte e la cultura il 29 luglio alle 21 nella splendida cornice di Villa Ida Parravicini ad Albese con Cassano.

Alla scoperta di Van Gogh: incontro ad Albese con Cassano con Sergio Gaddi

Nella splendida dimora seicentesca racconterà ai partecipanti la vita e le opere del pittore Vincent Van Gogh un esperto lariano ormai noto in tutta Italia, Sergio Gaddi, divulgatore e curatore di impegnativi progetti espositivi come il grande ciclo di mostre in scena a Villa Olmo dal 2004 al 2012, oltre che consigliere regionale di Forza Italia (di cui è anche coordinatore provinciale).

Per cinquanta minuti il pubblico sarà intrattenuto da Gaddi con immagini, filmati e approfondimenti sui capolavori e sulla vita del grande artista olandese. Nato il 30 marzo 1853, Vincent Van Gogh fu un artista dalla sensibilità estrosa e dalla vita tormentata. Celeberrimi sono i suoi attacchi di follia, i lunghi ricoveri nell’ospedale psichiatrico di Saint Paul in Provenza, l’episodio dell’orecchio mozzato, così come l’epilogo della sua vita, che termina il 29 luglio 1890, a soli trentasette anni, con un suicidio: un colpo di pistola al petto nei campi di Auvers.

Nonostante una vita impregnata di tragedia, Van Gogh dipinge una serie sconvolgente di capolavori, accompagnandoli da scritti sublimi (le famose “Lettere” al fratello Theo), inventando uno stile unico che lo ha reso il pittore più celebre della storia dell’arte. Ingresso libero.