Amalo, tributo a Zero al Licinium di Erba

Sotto le stelle del Licinium, spettacoli al teatro all'aperto a Erba

Arriva il tributo a Renato Zero

Appuntamento giovedì prossimo 27 luglio sul palco del colle del Licinium con "Amalo" alle 21.15 con la tribute band che ripropone i successi del cantante italiano.

Marco Fasano, Nicolas Brocca, Matt Chiappin, Massimo Delmastro, Rino Jackalone, Walter Parodi propongono i successi più famosi.

Il progetto del tributo a Renato Zero nasce da un'idea di Marco Fasano, in arte "Amalo", lead vocal e interprete del Renato nazionale, e dall'immensa passione per le sue poesie in musica. Nato inizialmente come "One Man Show si completa successivamente con una band di cinque elementi: batteria, basso, pianoforte/tastiera, chitarra e violino.

Tutti musicisti di ottimo livello con alle spalle diverse e importanti esperienze professionali. Nulla viene lasciato al caso, dalla cura delle esecuzioni musicali, con una sorprendente performance artistica del protagonista, alle scenografie appositamente studiate e dedicate, ai fantastici costumi (vere e proprie repliche dei costumi di scena di Renato).

Lo spettatore verrà coinvolto emotivamente anche grazie a stupende proiezioni video, efficaci giochi di luce, voci fuori campo e continui colpi di scena.

Ingresso gratuito su prenotazione

Il giorno successivo, venerdì 28 luglio sempre al Licinium arriva il chitarrista di Elio e le storie tese Cesareo special guest di un progetto dal titolo "Four Tiles" con Guido Block, Roberto Gualdi, Stefano Xotta.

Uno spettacolo unico e travolgente di puro rock 70/90. Un repertorio vastissimo e graffiante, una band a dir poco eccezionale formata da Cesareo (Elio e le Storie Tese) alla chitarra, Sebo (UTEZ, Riff Raff, Strings24) alla chitarra, Roberto Gualdi (PFM, Ron, Vecchioni, Dalla, Glenn Hughes) alla batteria e Guido Block (The Event, Papa Winnie, Noize Machine) al basso e alla voce.

Prenotazioni obbligatorie a cultura@comune.erba.co.it o 031.615527.