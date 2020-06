Anche la bellezza può essere contagiosa: parte il contest fotografico #scattalestate per rilanciare il turismo

Anche la bellezza può essere contagiosa. E’ questo il mood con il quale il Gruppo Acsm Agam ha presentato il social contest #scattalestate, promosso da ACEL Energie attraverso i suoi brand – ACEL Energie, Enerxenia e AAEVV Energie – per promuovere i territori nei quali opera (Como, Lecco, Monza, Sondrio, Varese, Venezia e Udine) favorendone la scoperta del patrimonio unico di paesaggio, arte, storia e cultura.

Parte il contest fotografico #scattalestate per raccontare i nostri territori

A presentarla è il presidente di Acel Energie Giovanni Priore: “Si tratta di un concorso fotografico che si svilupperà per tutta l’estate, dal 21 giugno al 21 settembre, aperto a tutti con l’obiettivo di promuovere le bellezze del territorio. Un’iniziativa per rilanciare il turismo del nostro territorio in un momento difficilissimo, per attirare clientela dall’esterno ma anche per trattenere quella locale per le prossime vacanze”.

Ne è entusiasta il presidente di Acsm Agam Paolo Busnelli: “Il messaggio è che per la prima volta stiamo ragionando non più sui singoli territori ma stiamo facendo un esercizio costruttivo di unire i puntini dei nostri territori dove abbiamo delle eccellenze da vedere come un unicum. Questa è la prima di una serie di iniziative pensate con questa logica. Crediamo che questa sia la chiave di volta per cambiare marcia e raggiungere obbiettivi ancora più importanti”.

Un valore del progetto sottolineato anche dal vicepresidente comasco di Acsm Agam, Marco Rezzonico: “Sono entusiasta di questa iniziativa e dello spirito che porta. L’ambiente e i territori dove operiamo sono stupendi dal punto di vista naturalistico e culturale. Io vivo a Como e ogni volta che vedo il lago trovo particolari nuovi”.

In cosa consiste #scattalestate

“L’iniziativa è nata all’interno di un piano, varato all’inizio dell’emergenza sanitaria, denominato ‘Acel energie per il territorio’ con la finalità di ridurre il contagio e adesso con progetti volti a favorire la crescita. Abbiamo voluto fin dall’inizio rendere l’hashtag #iorestoacasa concreto con la digitalizzazione dei nostri servizi, non volevamo essere l’alibi per fare uscire la gente di casa. Ora serve fronteggiare l’emergenza economica. Abbiamo voglia ridonare alla parola ‘contagioso’ un significato positivo”.

“Vogliamo contagiare chi vive quotidianamente il territorio ma anche chi ancora non ha conosciuto le nostre zone – spiega il responsabile marketing Martin Ignacio Isolabella – Il contenuto delle immagini devono essere i territori di riferimento, ovvero Como, Lecco, Monza, Sondrio, Varese, Venezia e Udine. Per partecipare serve pubblicare le foto su Facebook o Instagram inserendo #scattalestate e una sorta di recensione del luogo. Gli scatti verranno messi in un social wall. Può diventare una sorta di guida turistica degli utenti per gli utenti”.

Saranno tre le sessioni per postare le foto (21 giugno – 25 luglio / 26 luglio – 22 agosto / 23 agosto – 20 settembre) che si concluderanno ognuna con una premiazione. La giuria sceglierà per ogni periodo le 5 fotografie più belle in qualità, tecnica e originalità che si aggiudicheranno il premio. In totale verranno premiati 15 partecipanti con altrettanti weekend di vacanza nei nostri territori. Tra queste verrà scelta una foto e il vincitore dei vincitori vincerà un fine settimana in un luogo a sua scelta per tutta la famiglia.

“Il 78% delle persone la prossima estate al massimo andrà nella Regione confinante – ha aggiunto Perrone – In questo contesto è utile far vedere a tutti che magari a mezz’ora di macchina c’è un luogo meraviglioso da vedere perché anche la bellezza è contagiosa. E’ un’operazione d’amore per il nostro territorio”.

Pronta a partecipare e sostenere il contest l’assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Como Carola Gentilini: “La ritengo una bellissima iniziativa, in linea con il tentativo anche del Comune di Como di rilanciare le proprie bellezze sui social con il canale Smart Como dove proporremo #scattalestate. Sarà l’occasione per cogliere non solo i luoghi più famosi ma anche quelle peculiarità del territorio”.