Annoni e gli Jaga Pirates portano il teatro in luoghi di cura e inclusione

Dopo essere stati nei teatri, nei locali, nelle piazze, nei parchi, online, dopo aver incontrato ogni tipologia di pubblico, riuscendo sempre ad unire e coinvolgere, gli Jaga Pirates (di cui fa parte l'attore comasco Stefano Annoni) scrivono una nuova pagina della loro storia portando il concerto-spettacolo “Quando la vita ti limona” in luoghi che si occupano di cura, di inclusione sociale, di opportunità, di condivisione, di libertà.

Annoni e gli Jaga Pirates in tour tra Como, Lecco e Milano

Nelle prossime settimane infatti lo “Jaga Insolito Tour” andrà a coinvolgere due rsa (Casa del cieco di Civate e Opera Pia Magistris di Valmadrera) per creare un momento di leggerezza e socializzazione tra anziani. Poi si sposterà al Codic Casa Maria delle Grazie di Nibionno, una vera e propria casa che accoglie donne in difficoltà facendo di tutto per farle sentire in un ambiente familiare e la mensa di San Nicolò, gestita dalla Caritas Ambrosiana di Lecco. Il teatro e la musica qui diventano evasione e divertimento.

Il tour proseguirà alla Polveriera di Como, uno spazio di aggregazione che promuove attività ricreative con lo scopo di abbattere ogni tipo di disuguaglianza; quindi alla Cascina Biblioteca di Milano, una cooperativa che si occupa di inclusione sociale, servizi alla persona e inserimenti lavorativi; al Circolo Arci Mirabello di Cantù e inaugurerà l’anno accademico dell’Università d

Il tour

el Melo, un centro culturale nato per la Terza Età e successivamente aperto a tutti.

● 28 settembre ore 20.30

La Polveriera di Como

● 29 settembre ore 15.15

Università del Melo di Gallarate (VA)

● 1 ottobre ore 17.00

Cascina Biblioteca di Milano

● 2 ottobre ore 20.30

Mensa di San Nicolò - Caritas di Lecco

● 3 ottobre ore 15.00

RSA Opera Pia Magistris di Valmadrera (LC)

● 4 ottobre ore 15.30

RSA Casa del Cieco di Civate (LC)

● 7 ottobre ore 21.30

Circolo Arci Mirabello di Cantù (CO)

● 8 ottobre ore 15.00

CODIC Casa Maria delle Grazie di Nibionno (LC)