"Aperitivo In musica!" nel cortile del centro congressi Medioevo

Il tradizionale concerto d'estate del Corpo musicale di Olgiate Comasco si evolve in una festa di musica e convivialità.

"Aperitivo In Musica!", appuntamento domenica

Sinergia tra il Corpo musicale olgiatese e il Magic Bus, uniti per proporre "Aperitivo In Musica!": tutti invitati domenica 29 giugno, a partire dalle 18.30, nel cortile del centro congressi Medioevo, in via Lucini 2.

Voci in primo piano

Nell'occasione saranno protagoniste le voci di Monica Savioli, Elisa Recalcati, Beatrice Panzeri e Fabrizio Settegrani. Canteranno i brani "Meraviglioso", "Sally", "Esseri umani", "Riptide", "La canzone di Marinella", "What's Up", "Shallow", "Lugano addio", "Caminante", "Aria del mare", "Neve diventeremo".

Il programma dei brani del Corpo musicale olgiatese

I circa 50 componenti della banda olgiatese, diretti dal maestro Edoardo Piazzoli, si esibiranno eseguendo un articolato programma di brani e medley. "Sinfonia per un addio", "La vita è bella", "Zeromania", "What a wonderful world", "883 in concert", "My way", "Modugno forever", "Caruso", "The best of Zucchero", "Skyfall". L'iniziativa offrirà anche un momento conviviale con la possibilità di condividere l'aperitivo.