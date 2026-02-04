Arci Como e Anpi ospitano il giornalista Paolo Berizzi

Il giornalista Paolo Berizzi ospite di Anpi e Arci Como. Dialogo su “Il libro segreto di Casapound” con Fabio Cani a Tavernerio.

Paolo Berizzi, giornalista di La Repubblica, dialoga con Fabio Cani su “Il libro segreto di Casapound”, venerdì 6 febbraio alle 21 all’auditorium comunale di Tavernerio (via Provinciale n. 47-49). L’iniziativa è organizzata da Anpi, Arci, Cgil, Csf, M5s, Pd, Prc, Si, Osservatorio democratico sulle nuove destre. Ingresso libero. Una “gola profonda” racconta dall’interno la più importante organizzazione neofascista italiana degli ultimi vent’anni.

Sottolineano da Arci Como:

“I finanziatori. I misteri del palazzo-fortino nel cuore di Roma occupato dal 2003. Il “piano B” eversivo in caso di sgombero. I legami con la destra di governo. La violenza come metodo, i campi di addestramento, i riti pagani-esoterici. La copertura delle istituzioni, i rapporti con i media mainstream. E ancora: le donne, capi e capetti, le ombre criminali, il sistema su cui si è retta l’architettura di un lungo “inganno” metapolitico. Il libro è la prima radiografia completa del gruppo di CasaPound. Un dietro le quinte inedito e sorprendente per parlare di CasaPound, movimento che, dopo quasi un quarto di secolo, potrebbe andare incontro allo scioglimento per tentata ricostituzione del Partito fascista”.