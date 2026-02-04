Arci Como e Anpi ospitano il giornalista Paolo Berizzi

Il giornalista Paolo Berizzi ospite di Anpi e Arci Como. Dialogo su “Il libro segreto di Casapound” con Fabio Cani a Tavernerio.
Ingresso libero
Una “radiografia” di CasaPound
Sottolineano da Arci Como:
“I finanziatori. I misteri del palazzo-fortino nel cuore di Roma occupato dal 2003. Il “piano B” eversivo in caso di sgombero. I legami con la destra di governo. La violenza come metodo, i campi di addestramento, i riti pagani-esoterici. La copertura delle istituzioni, i rapporti con i media mainstream. E ancora: le donne, capi e capetti, le ombre criminali, il sistema su cui si è retta l’architettura di un lungo “inganno” metapolitico. Il libro è la prima radiografia completa del gruppo di CasaPound. Un dietro le quinte inedito e sorprendente per parlare di CasaPound, movimento che, dopo quasi un quarto di secolo, potrebbe andare incontro allo scioglimento per tentata ricostituzione del Partito fascista”.
L’appuntamento è venerdì 6 febbraio alle 21 all’auditorium comunale di Tavernerio.