Per la prima volta la Sezione di Como dell’Associazione Nazionale Alpini dedica un’intera manifestazione ai propri cori e alle proprie fanfare. Nasce così Armonie alpine, la rassegna che sabato 25 luglio 2026, a partire dalle ore 17.30, riunirà al Parco comunale di Fino Mornasco le quattro formazioni musicali che rappresentano il patrimonio artistico e culturale degli Alpini comaschi. L’iniziativa è organizzata dalla Sezione di Como in collaborazione con il Gruppo Alpini di Fino Mornasco.

Armonie alpine, a Fino Mornasco la prima rassegna dei cori e delle fanfare degli Alpini comaschi

Saliranno sullo stesso palco il Coro “Sandro Marelli” di Fino Mornasco, il Coro Gruppo Alpini Canzo, la Fanfara “Angelo Masciadri” di Asso e la Fanfara di Olgiate Comasco.

Un’occasione di condivisione dopo l’Adunata di Genova

Un’occasione speciale per ascoltare insieme le realtà che, con il loro impegno, accompagnano le manifestazioni alpine, le ricorrenze civili, i concerti e i momenti di incontro con la comunità, portando ovunque i valori e le tradizioni delle Penne Nere.

L’appuntamento arriva dopo l’Adunata nazionale di Genova d’inizio maggio, che ha visto tutte e quattro le formazioni partecipare alla sfilata della più importante manifestazione alpina. Armonie alpine offrirà così la possibilità di rivivere quello spirito di condivisione in un contesto più raccolto, dando vita a un pomeriggio di musica, amicizia e solidarietà.

Come scrive il presidente sezionale Kristian Fiore nel messaggio di presentazione dell’iniziativa, sarà un momento di vicinanza e sostegno per i nostri cori e le nostre fanfare e per ritrovarci al di fuori dei tradizionali raduni, condividendo la nostra passione per la musica in un clima di festa.

Le offerte raccolte a sostegno di cori e fanfare

L’evento nasce con un duplice obiettivo: offrire al pubblico un’occasione di grande musica e sostenere concretamente le quattro formazioni. Tutte le offerte raccolte saranno infatti destinate ai cori e alle fanfare, contribuendo alla loro attività artistica, alla formazione di nuovi musicisti e coristi e alla conservazione di un patrimonio che rappresenta una componente fondamentale della tradizione alpina.

Il valore della musica nella tradizione alpina

Per gli Alpini, cori e fanfare sono molto più di un accompagnamento alle cerimonie. Sono custodi di una memoria collettiva che si tramanda attraverso il canto e la musica, strumenti capaci di raccontare la storia, i sacrifici, la fraternità e il senso di appartenenza che da oltre un secolo caratterizzano l’Associazione Nazionale Alpini. Ogni concerto diventa così un’occasione per trasmettere questi valori alle nuove generazioni e mantenere vivo un patrimonio culturale che appartiene non soltanto al mondo alpino, ma all’intera comunità.

La musica, del resto, parla un linguaggio universale. Unisce persone di età, esperienze e sensibilità diverse, crea relazioni, suscita emozioni e costruisce ponti tra le generazioni. È anche per questo che Armonie alpine vuole essere una festa aperta a tutti: agli Alpini, agli Aggregati, agli Amici degli Alpini e a quanti desiderano trascorrere insieme un pomeriggio all’insegna della buona musica e della convivialità.

Durante la manifestazione sarà presente un punto ristoro, per permettere ai partecipanti di condividere anche quei momenti di amicizia che da sempre rappresentano uno degli aspetti più autentici della vita associativa.

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Le quattro formazioni protagoniste

A dare voce e musica alla manifestazione saranno quattro realtà che, con passione e competenza, custodiscono e tramandano il patrimonio musicale alpino. Il Coro “Sandro Marelli” di Fino Mornasco, fondato nel 1975, è una delle realtà corali storiche del panorama alpino comasco e da oltre cinquant’anni interpreta il repertorio dei canti della montagna e della tradizione popolare. Il Coro Gruppo Alpini Canzo, nato nel 1998, si è distinto per la qualità delle proprie esecuzioni e per l’intensa attività concertistica e benefica. A completare il programma saranno le due fanfare sezionali: la Fanfara “Angelo Masciadri” di Asso, presenza immancabile alle Adunate nazionali e ai principali appuntamenti associativi, e la Fanfara di Olgiate Comasco, da anni autentica colonna sonora della vita associativa degli Alpini comaschi.

Un appuntamento che vuole diventare tradizione

Con la prima edizione di Armonie alpine nasce un appuntamento che ambisce a diventare una tradizione. Un’occasione per valorizzare il patrimonio musicale degli Alpini comaschi, sostenere l’attività dei cori e delle fanfare e ricordare come il canto e la musica continuino a essere strumenti preziosi per tramandare la memoria, rafforzare il senso di appartenenza e costruire comunità. Perché, anche attraverso una melodia o un canto, i valori alpini continuano a vivere e a parlare alle nuove generazioni.

L’ingresso è libero. La cittadinanza è cordialmente invitata.