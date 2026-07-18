Arriva il Festival Artigiano al planetario

Al planetario di Sormano arriva la decima edizione del Festival Artigiano, festival estivo di teatro diffuso curato dalla compagnia Il Giardino delle Ore.

Spettacolo al planetario

In programma ci sono 17 spettacoli nei Comuni dell’Erbese e della Brianza per diffondere la cultura. E domenica 19 luglio alle 21 il Festival fa tappa al planetario di Sormano con l’evento “Il vento e i fili d’erba – Live Jukebox”, un progetto di e con Simone Severgnini e Tommaso Severgnini.

Una performance con il pubblico protagonista

Ispirandosi all’anima popolare delle osterie, il concerto costruisce una playlist che nasce in simbiosi tra pubblico e artisti. Un vero e proprio jukebox dal vivo: in ogni performance il pubblico si fa autore della scaletta dei brani mentre viene accompagnato dagli artisti. Una serata speciale in uno scenario unico, in cui il pubblico è protagonista.