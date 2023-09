Arriva la terza edizione di Campionario "Rethinking sublime"

Appuntamento alle 21 di oggi, venerdì 22 settembre, presso la Tinaia di Villa Sormani

Mostra di “arti varie” proposta dall’omonimo collettivo di arti contemporanee

Location di grande fascino e inusuale per la terza edizione di Campionario, la mostra di “arti varie” proposta dall’omonimo collettivo di arti contemporanee che sarà inaugurata oggi, venerdì 22 settembre, alle 21, alla Tinaia di villa Sormani a Pomelasca di Inverigo. L'esposizione nasce da una "call for artists" proposta lo scorso anno dal collettivo che aveva l’obiettivo di sollecitare gli interpreti di tutte le arti a proporre una loro opera ispirata al tema del sublime, un tema volutamente inattuale e apparentemente lontano dalla frenesia innovativa dei linguaggi contemporanei.

Sublime, una categoria dello spirito

"Il Sublime non è un oggetto, è una categoria dello spirito – segnalano i componenti del collettivo che sono anche i curatori della mostra Giovanni Bartesaghi, Jacopo Ferrario, Danilo Gatti e Chiara Ratti - Superare una visione oggettiva dell’opera enfatizzando la relazione, tema da sempre caro a Campionario, trova in questa esposizione uno dei suoi momenti di avvio e, insieme, di ripensamento: il sublime è indissolubilmente legato a un’esperienza fisica, multisensoriale, alla relazione e al corpo come luogo determinante per l’accoglimento e la nascita del significato".

Tante le opere in mostra

In mostra foto, dipinti, sculture, istallazioni: il pensiero di Campionario è infatti legato alle contaminazioni tra la arti e si definisce un contenitore di stimoli visivi multi-disciplinare. La visione è preceduta da un video elaborato da Jacopo Ferrario e Danilo Gatti che consentirà ai visitatori di avvicinarsi alle opere con una nuova prospettiva.

Ecco chi esporrà e quando

Numerosi gli artisti presenti: Lucio Barlassina, Antonella Besana, Alessandro Bianchi (Teste di Idra), Mirko Bonfanti, Raffaele Bonuomo, Luca Caldironi, Laura Capellini, "Sempo" Vittorio Cendali (Teste di Idra), Mauro Conti, Anne Delaby, Francesco Fossati, Giovanna Matassioni Vasini, Ileana della Matera, Omar Meijer (Teste di Idra), Jasmin Prezioso.

La mostra è realizzata in collaborazione con il circolo fotografico di Inverigo. Sarà accessibile ai seguenti giorni e orari: il 23, 24 e 25 settembre e il 1° ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. L'ingresso è libero. Per informazioni: https://multi-campionario.webflow.io