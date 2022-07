Beethoven protagonista di una tournée in 8 comuni lariani

“Il linguaggio universale della musica: le 32 Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven”.

La grande musica… sulla porta di casa

Portare la grande musica fin quasi sulla soglia di casa, anche per coloro che non hanno la possibilità di raggiungere le sale da concerto nei capoluoghi: questo l’obiettivo di un progetto innovativo ideato dal pianista Christian Leotta, che toccherà 8 comuni del territorio lariano in una tournée di 10 concerti, dal 19 luglio 2022 al 30 marzo 2023.

“Il linguaggio universale della musica: le 32 sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven” è il titolo del ciclo, che vede come interprete lo stesso Leotta ed è organizzato dall’Associazione Melos con il sostegno di Fondazione Cariplo e la collaborazione e il contributo dei Comuni di Albavilla, Brunate, Cantù, Cernobbio, Erba, Mariano Comense, Olgiate Comasco, Veleso, che ospitano i concerti.

Un messaggio di speranza

“Le note del compositore tedesco, sapientemente interpretate dal M° Leotta, regalano un messaggio di speranza e di pace oggi più importante che mai”, sottolinea Angelo Porro, presidente della Fondazione Comasca, che ha scelto di proporre questo progetto alla Fondazione Cariplo, ottenendone il sostegno.

Seguire oggi Christian Leotta attraverso diversi comuni, sparsi nel territorio della provincia di Como, fra il lago e le Prealpi, arrivando a toccare i confini con la Brianza milanese, significa in primis poter apprezzare, a distanza di quasi 15 anni dalla sua ultima integrale comasca, gli esiti di un processo di maturazione costruito passo passo dal maestro, in un dialogo e confronto continuo con il genio beethoveniano. Leotta è oggi unanimemente riconosciuto come uno dei massimi interpreti italiani di Beethoven.

Le sedi

Le sedi stesse scelte per i concerti alternano luoghi di valore storico come la Basilica di San Vincenzo in Galliano a Cantù, il Teatro Licinium di Erba, Villa d’Este e Villa Erba Antica a Cernobbio, ad altri frequentati principalmente dai giovani, quali l’Auditorium dell’Istituto Scolastico “J. Monnet” di Mariano Comense, il Centro congressi “Medioevo” di Olgiate Comasco, il Teatro della Biblioteca Comunale di Brunate o il CineTeatro della Rosa di Albavilla.

Un progetto per tutti

La scelta delle Sonate di Beethoven declina perfettamente il desiderio di dare vita a un progetto che sia davvero per tutti: in quasi 14 ore di musica troviamo pagine celeberrime e quasi "pop" come le cosiddette Sonate “Al chiaro di luna”, “Patetica” e “Appassionata”.

La musica di Beethoven vuole anche costruire ponti, dopo anni di divisioni e di lontananze. “Se la pandemia – spiega Leotta – oltre a portare con sé l’immensa tragedia della perdita di diverse vite umane, ha fortemente diviso la nostra società, costringendoci per lunghi periodi addirittura a non varcare i confini del nostro Comune di residenza, questa serie di dieci concerti ha come obiettivo anche quello di farci sentire di nuovo uniti, nella gioia di una socialità finalmente ritrovata”.

Programmi top secret

Se le date e le sedi dei concerti sono già fissate, restano top secret i programmi musicali delle singole serate. L’artista si riserva infatti, a seconda del contesto, di ripetere anche più volte, in luoghi diversi, l’esecuzione di alcune delle Sonate più significative. Unico punto fermo svelato dall’artista è la volontà di proporre, nel primo appuntamento, a Villa d’Este a Cernobbio il 19 luglio, la monumentale op. 106 “Hammerklavier”, insieme alle Sonate op. 90 e op. 101.

Per il resto, questa integrale sarà una sorta di meravigliosa scatola musicale, da cui, di tappa in tappa, usciranno, un po’ a sorpresa e in ordine non strettamente cronologico, le 32 Sonate, che accompagnano tutta la parabola esistenziale e creativa di Beethoven.

IL CALENDARIO

19 luglio 2022, Recital I

Cernobbio , ore 21

Villa D'Este - Sala Regina, Via Regina 40

Info e prenotazioni: www.comune.cernobbio.co.it

Erba , ore 21.15

Teatro Licinium, Via Crotto Rosa 2

Info e prenotazioni: cultura@comune.erba.co.it, biglietteria@ilgiardinodelleore.com

Brunate , ore 18

Teatro Biblioteca Comunale, Via Funicolare 16

Info e prenotazioni: 031/221345, biblioteca@comune.brunate.co.it

Cernobbio , ore 21

Sala Polifunzionale del Comune di Cernobbio, Via Regina 5 (presso la scuola Don U. Marmori)

Info e prenotazioni: www.comune.cernobbio.co.it

Cantù , ore 18

Basilica di S. Vincenzo in Galliano, Via San Vincenzo 8

Info e prenotazioni: ufficio Cultura e Politiche Giovanili, 031/717445-46-76, cultura@comune.cantu.co.it

Albavilla , ore 21

Teatro della Rosa, via Patrizi 6

Info e prenotazioni: urp@comune.albavilla.co.it

Mariano Comense , ore 21

Auditorium Istituto Scolastico "J. Monnet", Via S. Caterina 3

Info e prenotazioni: Comune di Mariano C., 031/757268,

manifestazioni@comune.mariano-comense.co.it

Olgiate Comasco , ore 21

Auditorium Centro Congressi "Medioevo", Via Lucini 4

Info e prenotazioni: Biblioteca “Sergio Mondo”, 031/946388, olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it

Veleso , ore 18

Nuova Aula Polifunzionale del Vecchio Asilo, Via Filippo Zerboni

Info e prenotazioni: Comune di Veleso, 031/917945, info@comune.veleso.co.it

Cernobbio, ore 21

Villa Erba Antica, Largo Luchino Visconti 4

Info e prenotazioni: www.comune.cernobbio.co.it

Tutti i concerti sono a ingresso libero, su prenotazione.