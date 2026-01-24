Biblioteca, che numeri: 35.116 operazioni complessive di circolazione nel 2025

Grandi numeri per la biblioteca di Inverigo: crescono lettura, gioco e spazi condivisi. 35.116 operazioni complessive di circolazione nel 2025.

Numeri in crescita

Dal 1 gennaio 2024 la biblioteca è entrata a far parte del sistema BrianzaBiblioteche: ciò ha comportato una crescita continua. Nel 2023, ultimo anno nel precedente sistema, la biblioteca registrava 12.625 prestiti locali. Un dato che va letto tenendo conto del fatto che tra il 2019 e il giugno 2023 gli spazi della biblioteca sono stati completamente rinnovati: il servizio non si è mai interrotto, con il punto prestito in sala consiliare del Comune. Con la riapertura degli ambienti e l’ingresso nel nuovo sistema, i numeri crescono. Nel 2024 i prestiti salgono a 20.286, nel 2025 a 23.854, con un incremento di 3.568 prestiti rispetto all’anno prima (+17,6 per cento). Accanto al dato dei prestiti, è significativo osservare il volume complessivo di attività gestite dalla biblioteca. Nel 2025 sono stati registrati: 23.854 prestiti effettuati agli utenti; 6.579 interprestiti in entrata (documenti richiesti dagli utenti di Inverigo e provenienti da altre biblioteche); 4.683 interprestiti in uscita (documenti di Inverigo richiesti da altre biblioteche) per un totale di 35.116 operazioni complessive di circolazione.

Progetti per bimbi e adulti

Lo zoccolo duro resta costituito da famiglie e bambini. La biblioteca rappresenta un presidio imprescindibile per l’avviamento alla lettura. Il progetto Nati per Leggere registra adesioni in crescita e accompagna i bambini e le loro famiglie fin dai primi mesi di vita. A questo si affianca un rapporto stabile, continuativo e costruttivo con le scuole in un contesto in cui cellulari, tablet e computer entrano nella vita dei bambini sempre più precocemente. Si registra poi la crescita di altri settori: fumetti e manga, sempre più richiesti da ragazzi e giovani adulti e una saggistica in aumento. Per il pubblico adulto la base del servizio restano le novità editoriali, in particolare i romanzi. Cresce l’utilizzo della saggistica, l’attenzione ai temi dell’attualità e dell’approfondimento personale e una frequentazione che non si esaurisce nel singolo prestito.

Il commento dell’assessore

Un elemento distintivo è la sala dedicata ai giochi da tavolo, che ospita oltre 400 giochi. Nel 2025 gli eventi di gioco hanno avuto un ruolo centrale nella programmazione culturale, contribuendo in modo significativo all’aumento della frequentazione rispetto al 2024. Il gioco si conferma così un linguaggio capace di creare relazioni, favorire l’incontro tra generazioni e avvicinare nuovi pubblici. Con la piena riapertura degli spazi rinnovati, cresce anche l’utilizzo della sala studio, frequentata da studenti delle superiori, universitari e da lavoratori in smart working. Tra il 2024 e il 2025 aumenta la presenza quotidiana. Nel 2025 la biblioteca ha organizzato 35 attività, tra eventi di gioco, laboratori, letture, incontri e iniziative culturali, coinvolgendo 2mila partecipanti complessivi.