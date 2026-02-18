«Burlesque Carnival Show» al teatro San Teodoro

«Burlesque Carnival Show».

Lo spettacolo

E’ il titolo dello spettacolo che andrà in scena nella serata di sabato 21 febbraio, alle 21, al teatro San Teodoro di Cantù, seguito dal Dj Set con Sorelle Manetta. Le studentesse di Burlesque della scuola TST_Lab del teatro San Teodoro saliranno sul palco, dunque, con una performance pensata per incantare e sorprendere il pubblico, in un’atmosfera ricca di fascino e magia scenica. Lo spettacolo sarà un vero e proprio omaggio al mondo dell’intrattenimento, ispirato al genere del varietà, dove si intrecceranno eleganza, sensualità e ironia. Sul palco si alterneranno momenti raffinati e seducenti a scene comiche e giocose. Un viaggio affascinante tra glamour e divertimento, dove la femminilità diventa espressione artistica e il teatro si trasforma in una festa di colori, emozioni e leggerezza.