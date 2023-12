Canti di Natale del coro Nigritella

Un nuovo appuntamento nell'ambito di "Scintille di Natale, la rassegna di eventi natalizi a Cantù.

Concerto del coro Nigritella

Sabato 30 dicembre un altro momento per vivere e condividere l'atmosfera natalizia: alle 16, nella sede di Villa Calvi, in via Roma 8, i "Canti di Natale" che vedranno protagonista il coro Nigritella. L'iniziativa è in collaborazione con la mostra di presepi "Seguendo la stella". L'ingresso è libero.

La rassegna di eventi

Organizzata dal Comune di Cantù, in collaborazione con You Servizi e il supporto di BCC Cantù, Camera di Commercio Como Lecco,

Consorzio Operatori Centro Commerciale Mirabello, McDonald’s, Lattonedil - Alveco, Centro Medico Cantù, Garden Bedetti, la rassegna "Scintille di Natale" offre più di 70 eventi pensati e organizzati per animare il centro e le frazioni nel periodo natalizio, sino a domenica 7 gennaio.

Un ricco calendario

L'obiettivo degli organizzatori è stato quello di proporre un calendario ricchissimo, con l'idea di coinvolgere tutti: dai cittadini più piccoli agli adulti, pensando anche alle persone in difficoltà. Così l'Amministrazione comunale canturina ha aggregato un'ampia squadra di sponsor e collaborazioni per rendere possibile intrattenimenti e iniziative natalizie.