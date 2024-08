Canzo è tra le mete top sul Lago di Como: menzionata dal New York Times

Il quotidiano americano The New York Times ha recentemente inserito Canzo tra le mete da visitare sul Lago di Como, a riconoscerne il valore storico, culturale e naturalistico di un territorio che sta attirando l'attenzione del turismo internazionale. A commentare il prestigioso risultato è stato Elia Pantaleoni, capogruppo di Canzo Futura, che ha definito la menzione "un'importante opportunità per il nostro paese e per tutta l'area circostante, ma pone anche la sfida di sapersi preparare in modo adeguato per gestire al meglio i flussi turistici in costante crescita".

Canzo tra le mete top sul Lago di Como, Pantaleoni: "Un'opportunità e una sfida per il nostro paese"

In particolare, il capogruppo di Canzo Futura ha sottolineato:

"Il riconoscimento da parte di una testata così influente è motivo di grande orgoglio per Canzo. Tuttavia, dobbiamo farci trovare pronti a raccogliere questa sfida senza rischiare di 'subire' il turismo, ma piuttosto di guidarlo in modo sostenibile e consapevole. Per riuscirci, è necessario avere coraggio e adottare un'azione coordinata e consapevole con i territori circostanti. Solo così potremo proporre un'offerta turistica integrata e di qualità, capace di valorizzare appieno il nostro territorio."

In particolare, l'offerta turistica riguarda la proposta di eventi culturali e naturalistici di qualità per attrarre visitatori interessati a scoprire le bellezze e le tradizioni di Canzo.

"Il turismo, anche solo di breve durata, può essere fondamentale per il rafforzamento economico e sociale del nostro territorio. È essenziale, quindi, sostenere chi decide di soggiornare a Canzo, offrendo servizi di qualità e un'accoglienza che faccia sentire il turista parte della nostra comunità. Un elemento chiave per il successo di questa strategia è il sostegno alle attività ricettive e commerciali locali", ancora Pantaleoni.

Poi la proposta all'Amministrazione di istituire un infopoint e ai Comuni limitrofi di collaborare e creare una rete che renda l'intero Lago di Como una destinazione d'eccellenza.

"Noi di Canzo Futura proporremo all’Amministrazione l’istituzione di un infopoint nel centro del paese, che possa diventare un punto di riferimento per tutti i visitatori. Questo spazio permetterà ai turisti di ottenere informazioni su dove alloggiare, mangiare e acquistare prodotti tipici della nostra tradizione. Un'iniziativa indispensabile per promuovere le eccellenze del nostro territorio e facilitare la permanenza dei visitatori - aggiunge Pantaleoni - Estendo l'invito anche agli amministratori dei Comuni limitrofi a collaborare per creare una rete turistica efficiente e sostenibile, capace di trasformare l'intero Lago di Como in una destinazione di eccellenza, che rispetti e valorizzi le peculiarità di ogni singolo comune. Canzo deve farsi trovare pronta a cogliere questa opportunità. La nostra forza deve stare nella capacità di offrire un’esperienza autentica e di qualità. Con una strategia ben definita e una forte sinergia con i territori vicini, possiamo fare la differenza".

(nella foto i Corni di Canzo)