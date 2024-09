Nel mese di ottobre Carlo Cottarelli sarà ospite dell'Università degli adulti di Olgiate Comasco.

"Dentro il palazzo"

L'appuntamento è per giovedì 3 ottobre, alle 18, nell'auditorium del centro congressi Medioevo, in via Lucini. Cottarelli, già al servizio del Fondo monetario internazionale, è stato commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica nel Governo Letta (2013), eletto senatore alle Elezioni del 2022 per poi dimettersi e scegliere di dirigere un programma dell’Università Cattolica di Milano dedicato agli studenti delle scuole superiori. Sarà a Olgiate Comasco per presentare il suo libro "Dentro il palazzo - Cosa accade davvero nelle stanze del potere".

Incontro con ingresso gratuito

L'incontro è organizzato dall'Università degli adulti, presieduta da Maria Rita Livio, che già aveva avuto l'opportunità di ospitare Cottarelli. Lo scorso anno, infatti, il professore aveva tenuto la lectio magistralis della diciannovesima annata accademica, focalizzata sul tema dell’inflazione. L'ingresso all'incontro di giovedì 3 ottobre è gratuito.

Ventesima annata accademica

Per l'Università degli adulti, che il 28 settembre inaugurerà la ventesima annata accademica, l'incontro con Carlo Cottarelli rappresenta una nuova opportunità da aggiungere al ricco programma di lezioni e occasioni di arricchimento culturale.