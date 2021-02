Inutile negarlo: anche per quest’anno sarà un Carnevale diverso dal solito. L’emergenza sanitaria ha infatti “stoppato” le celebrazioni tradizionali. Quindi niente invasione goliardica di carri e maschere nelle nostre strade. Proviamo comunque a festeggiare insieme… A distanza.

Carnevale 2021 festeggiamo insieme (a distanza) con le vostre FOTO

Qualcuno tra i più piccoli, che proprio a questa festa non possono rinunciare, indosserà allo stesso modo vestiti da supereroi e principi/principesse, magari tra le mura di casa o passeggiando, in famiglia, per i centri cittadini. Perché quindi non inviarci le vostre foto? Le norme anti-assembramento vietano di aggregarsi nelle piazze tra coriandoli e stelle filanti. Uniamoci quindi sul web. Tra una maschera e l’altra, raccoglieremo tutti i vostri modi di festeggiare. Il Carnevale Ambrosiano si chiude sabato 20 febbraio. C’è ancora tempo per mascherarsi!

Come partecipare

Potete inviarci i vostri scatti al nostro indirizzo e-mail giornaledicomo@gmail.com mettendo come oggetto “Foto Carnevale 2021”. Verranno pubblicati tutti sul nostro sito.

Le vostre foto