A Bosisio Parini un Carnevale coloratissimo con la Banda dei Genitori. Una festa da non perdere: protagonisti saranno i bambini.

Grande appuntamento

Ci siamo: sabato 21 febbraio arriva puntuale la festa di Carnevale organizzata dalla Banda dei Genitori con il patrocinio del Comune di Bosisio Parini. Anno dopo anno questa manifestazione raccoglie sempre maggiore interesse e il numero di bambini e famiglie che partecipano è sempre ben nutrito quindi, puntuale come un’orologio svizzero, anche questo la nostra “gang” darà vita ad un pomeriggio festoso dove protagonisti saranno i bambini ma co-protagoniste sono anche tutte le famiglie che desiderano passare questa festa in allegria insieme.

Via alle 14.30

L’evento prenderà via alle 14.30 con una coloratissima sfilata che partendo dal Parco Arcobaleno, situato in via San Giuseppe a Garbagnate Rota percorrerà le vie del paese per terminare presso la scuola primaria Italo Calvino di Bosisio Parini. Il pomeriggio sarà poi allietato da uno spettacolo di Giocoleria con Mister Fantasy: giocoliere comico. Durante tutta la festa i più piccoli potranno divertirsi con trucca bimbi, gonfiabili e laboratorio creativo.

Premiata la maschera più bella

Clou della festa sarà il concorso che premierà le maschere più belle nelle categorie: Baby (0 – 3 anni), Maschera più bella (da 4 a 100 anni), Famiglia mascherata, Gruppo mascherato, maschera più creativa e Maschera Senior. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio bar mentre la Banda dei Genitori offrirà a tutti una merenda a base di chiacchiere. Ogni anno la Banda dei Genitori si impegna per rendere questo momento un momento veramente magico per i bambini e per le loro famiglie. In caso di maltempo, la festa si sposterà nella palestra comunale, garantendo comunque un pomeriggio di festa in totale sicurezza. Tutti sono invitati a partecipare.