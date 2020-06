Castelnuovo provenzale attira fotografi e salva le api FOTO e VIDEO

Siamo in Provenza? No, a Castelnuovo Bozzente. Molti, smartphone con fotocamera alla mano, si fermano per un’istantanea di quei campi color lilla.

Castelnuovo provenzale attira fotografi e salva le api

Contrariamente alla regione francese in cui abbonda la lavanda, la coloritura nostrana è dovuta al fiore della facelia, seminato, su proposta dell’Amministrazione comunale, che ha persino finanziato chi, tra i proprietari dei terreni incolti, optava per questo tipo di semente. Il consigliere comunale, con delega all’Agricoltura, Gabriele Bosetti, è fiero della fioritura e del successo del colpo d’occhio che ne consegue. L’idea delle coltivazioni, ricche di nutrienti per gli insetti impollinatori, è il progetto “Castelnuovo paese amico delle api”, sviluppato su più step. Uno dei punti cardine è la collaborazione con le aziende agricole locali, per la semina di alcuni ettari di questa essenza, che ha colpito nel segno: alla semente sono stati destinati più di 30.000 metri quadrati di coltivazione, messi a disposizione da quattro aziende agricole locali.