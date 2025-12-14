Chiara Fabris torna ad esporre: desiderio realizzato

Chiara Fabris, artista di Inverigo di 26 anni, torna ad esporre e lo farà proprio in paese in biblioteca. Per lei un sogno che diventerà realtà.

Chiara torna ad esporre

Il grande desiderio di Chiara si potrà finalmente realizzare. Le opere di Chiara Fabris, dopo essere state in mostra a Lambrugo, verranno esposte anche ad Inverigo, dove Chiara vive con la sua famiglia. 26 anni, da sempre una passione per la pittura, Chiara è un’artista disabile autodidatta che frequenta il centro Noi Genitori di Erba. Trasforma emozioni, creatività e percezioni del mondo in opere. E dopo averle esposte a Lambrugo ad inizio ottobre, ecco che è pronta a metterle in mostra ad Inverigo.

“Il colore del coraggio”

L’appuntamento, dal titolo “Il colore del coraggio”, è in programma per sabato 20 dicembre nella biblioteca di Inverigo dalle 14.30 alle 18. Chiara, che aveva coronato il sogno di esporre le proprie opere a Lambrugo, sperava di poterlo fare presto anche nel suo paese. Detto, fatto.

“Sono molto orgogliosa di poter ospitare la mostra di Chiara – il commento dell’assessore alla Cultura Barbara Magni – Avere una concittadina che dipinge così bene e che esprime così tante emozioni è davvero un orgoglio”.

La mostra di Chiara ha ottenuto il patrocinio del Comune. L’ingresso è libero. Aggiunge l’assessore: