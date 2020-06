Coloriamo i MANDALA, il giornale ti regala un originale anti-stress

Il vostro giornale ha pensato a un bellissimo regalo per tutti i suoi affezionati lettori. Un dono che Giornale di Cantù, Giornale di Erba e Giornale di Olgiate vuole farvi per trascorrere qualche ora spensierata e di relax.

Il giornale ti regala un originale anti-stress

Sabato 27 giugno 2020, in allegato ai nostri settimanali, ecco un bellissimo album da colorare. Non si tratta però di semplici disegni destinati solo ai bambini, ma di qualcosa di originale con cui potranno divertirsi e rilassarsi anche gli adulti.

Abbiamo preso spunto dalla tradizione dei mandala, un’antica pratica orientale per rappresentare l’universo, che favorisce la concentrazione partendo da se stessi e allargando lo sguardo al mondo che ci circonda. Ma colorandolo noi, il mandala diventa una rappresentazione del nostro mondo interiore e del nostro stato d’animo in quel particolare momento. Inoltre, colorare favorisce il benessere a ogni età, quindi l’invito riguarda tutti, grandi e piccoli, o anche genitori insieme ai figli, cogliendo un’occasione per trascorrere del tempo insieme in un’attività rilassante e costruttiva.

Coloriamo insieme i MANDALA

Per questo Netweek, il nostro gruppo editoriale, ha pensato a un prodotto per stimolare la fantasia dei lettori da allegare gratuitamente alle testate del gruppo. In “Coloriamo i MANDALA” sono raggruppati in un unico allegato oltre 20 disegni realizzati esclusivamente per noi dall’artista Lorenzo Morabito, che da anni collabora con Netweek.

Alcuni mandala saranno prettamente per bambini, altri anche per adulti. Ci saranno dunque disegni a tema animali, altri dedicati in modo particolare ai più piccoli, altri ancora alla natura o alla città, al paesaggio o alla danza, e perfino allo spazio… Insomma, una raccolta di disegni di diverso tipo che potranno soddisfare sia la grande fantasia dei bimbi, sia la voglia degli adulti di tornare per qualche ora bambini.

Non solo per i bambini, anzi

In questo momento difficile, questi disegni non solo ci aiutano a esternare meglio i nostri sentimenti, ma anche ad alleggerire le preoccupazioni e combattere lo stress. Il padre della psicologia moderna, Carl Gustav Jung, nel secolo scorso applicò l’arte di colorare come tecnica di rilassamento e lo fece anche a partire dai mandala come potenti simboli in grado di avere effetti benefici sulla mente. La psicologia moderna, infatti, considera i mandala come una rappresentazione del nostro io e delle emozioni che proviamo mentre coloriamo. E’ indubbio, inoltre, che colorare migliora la capacità d’attenzione, la creatività e la memoria.

La tecnica che sceglierete per colorare, ovviamente, è a vostra discrezione e anche i colori che utilizzerete per riempire i classici spazi bianchi sono tutti da scegliere in piena libertà. Sarà bello anche magari confrontarsi con parenti e amici su come le diverse opere d’arte possono essere realizzate, mettendo in evidenza somiglianze e differenze, di stile ma anche di carattere.

Comunque sia, lo scopo principale di questo regalo rimane quello di darvi un’occasione per concedervi qualche ora di relax, di cui tutti abbiamo davvero bisogno dopo un periodo così difficile che abbiamo attraversato e che stiamo ancora vivendo.

LA COPERTINA DEL NOSTRO SPECIALE: