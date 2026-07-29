Dal 31 luglio al 7 agosto l’Erba Opera Festival torna con quattro serate dedicate alla grande lirica, tra Brianza e Como, portando la musica fuori dai teatri tradizionali e in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio.

Con l’Erba Opera Festival, torna la grande lirica tra Brianza e Como

L’iniziativa, promossa dall’Accademia Europea di Musica e dalla Milano Kammer Opera, con il contributo di realtà come Opera Gioia, Piccini 1882 e Valiano, il festival propone due galà lirici e il Don Giovanni di Mozart, con la partecipazione dei giovani cantanti della Milano Kammer Opera Academy e dell’Orchestra del festival.

Il programma degli appuntamenti

Il primo appuntamento è in programma giovedì 31 luglio a Inverigo, sul sagrato del Santuario di Santa Maria alla Noce in piazza Mercato, con un Galà Lirico a ingresso libero.

Il festival prosegue poi con una seconda serata a Como il 2 agosto a partire dalle 18 al Salone Cardinal Ferrari (viale Cesare Battisti, 8), con una seconda replica del Galà Lirico, quindi con il passaggio ad Annone di Brianza (nel lecchese) a Villa Cabella il 5 agosto con la prima delle due serate dedicate al Don Giovanni di Monzart e infine con l’evento conclusivo previsto il 7 agosto a Canzo al Teatro Sociale, sempre dedicata al Don Giovanni.

Per gli ultimi due appuntamenti è necessaria la prenotazione, in quanto la capienza degli spazi è limitata

Giovani talenti e repertorio classico

Protagonisti delle serate saranno i giovani interpreti della Milano Kammer Opera Academy, chiamati a confrontarsi con un repertorio che unisce la qualità del canto lirico alla forza narrativa dell’opera.

Il festival conferma così la sua vocazione: valorizzare i giovani talenti e rendere accessibile la grande musica in contesti diversi dal teatro d’opera tradizionale.