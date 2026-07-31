Concerto d’Estate: una serata di musica, emozioni e sorprese

L’estate a Caglio si accende di musica, emozioni e sorprese con il Concerto d’Estate del coro Santi Gervaso e Protaso.

Appuntamento musicale

Venerdì 31 luglio alle 21, nella suggestiva cornice della chiesa Parrocchiale di Caglio, il coro Santi Gervaso e Protaso diretto dal maestro Renzo Masciadri, torna con il suo tradizionale Concerto d’Estate, un appuntamento atteso che promette di regalare al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente. Dopo gli apprezzati concerti della stagione invernale, il coro presenta un programma ricco, raffinato e di grande impegno artistico. Protagonisti della serata saranno alcuni tra i più suggestivi canti mariani di autori italiani e stranieri, scelti per celebrare il 400esimo anniversario dell’Apparizione della Beata Vergine a Campoè.

Un intreccio di armonie

Ma il viaggio musicale non si fermerà qui. Il pubblico sarà accompagnato attraverso pagine corali di grande intensità, nelle quali il coro si dividerà fino a otto voci, impreziosite da interventi solistici. Un intreccio di armonie che richiederà massima concentrazione agli interpreti e saprà trasformarsi in pura emozione per chi ascolta. La serata sarà anche l’occasione per presentare le nuove voci che hanno scelto di entrare a far parte della famiglia del coro Santi Gervaso e Protaso, condividendo questa passione con entusiasmo, anche arrivando da lontano. L’esibizione sarà impreziosita dalla presenza dei maestri Emanuela Milani al flauto traverso e da Antonello Molteni al violino. E poi ci sarà ancora qualcosa da scoprire. Perché ogni concerto racconta una storia, ma questa volta riserverà anche qualche sorpresa che renderà la serata ancora più speciale. Vi aspettiamo per vivere insieme una notte di musica, emozioni e bellezza.