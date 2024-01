Concerto di gala con un ospite speciale

Aprire l'anno in musica è una felice e apprezzata tradizione del Corpo musicale di Olgiate Comasco.

Il Concerto di gala

L'appuntamento è per la serata di giovedì 4 gennaio, nell'auditorium del centro congressi Medioevo, in via Lucini 2. Come precisa la banda olgiatese nell'invito a partecipare, sarà l'occasione per celebrare l'inizio del 2024. Il Concerto di gala, diretto dal maestro Edoardo Piazzoli, avrà inizio alle 21 e avrà come speciale ospite Silvano Bollini, che sarà impegnato alla fisarmonica.

Ingresso libero

Il Corpo musicale olgiatese, presieduto da Riccardo Rebai, sottolinea l'importanza dell'evento, che da anni rappresenta un momento di scambio degli auguri per l'apertura del nuovo anno. Solitamente il concerto si tiene nella serata precedente l'Epifania, ma quest'anno il 5 gennaio coincide con la presenza del cardinale Oscar Cantoni per la celebrazione del centenario della chiesa parrocchiale. Quindi, la scelta è stata quella di anticipare di un giorno, spostando il Concerto di Natale nella serata di giovedì 4 gennaio.

Banda sempre disponibile

Il sodalizio, in particolare col segretario Enrico Cesana, è sempre pronto a collaborare in occasione di manifestazioni ed eventi sul territorio. Nel periodo natalizio ha proposto la fiaba musicale "Il pifferaio magico", aggregando bimbi e genitori. Un'iniziativa accompagnata dalla voce narrante della bibliotecaria Giuliana Casartelli.