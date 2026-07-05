Concorso di pittura per promuovere la conoscenza del borgo. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione di Rezzago.

Luoghi da conoscere

Il territorio comunale comprende luoghi particolarmente caratteristici: la chiesa romanica dei Santi Cosma e Damiano, il borgo medioevale, il Castagneto di Enco, i Funghi di Terra, il castello (o torre) medioevale. Allo scopo di promuoverne la conoscenza, in particolare nei confronti degli amanti della pittura dal vivo, l’Amministrazione ha organizzato per domenica 26, in concomitanza con la 24esima edizione della tradizionale manifestazione “Cortili in Festa”, la prima edizione del concorso di pittura estemporanea denominato “ArteInBorgo”.

Premi per i primi classificati

La partecipazione, previo iscrizione, è gratuita e in palio, per i primi tre classificati, è previsto un premio rispettivamente da 400 euro per il primo classificato, 300 euro per il secondo e 200 per il terzo. La timbratura delle tele è prevista tra le 9 e le 10 e la consegna delle opere entro le 17. Premiazioni entro le 18.30.