Coordinamento Monte San Primo: al via gli incontri culturali

Alla Colma di Sormano via agli incontri culturali del Coordinamento Monte San Primo con la rassegna “Piccole storie per una Grande montagna”.

Ciclo di incontri

Via al ciclo di incontri culturali promossi dal Coordinamento Monte San Primo:

“Mentre le istituzioni regionali e locali confermano la volontà di investire circa 2 milioni di euro di fondi pubblici nel progetto “OltreLario” finalizzato anche alla realizzazione di nuovi impianti sciistici e di innevamento artificiale sotto i 1.500 metri di quota sul monte San Primo noi rispondiamo con la cultura, la sensibilizzazione e la valorizzazione del territorio”.

I tre incontri culturali estivi e gratuiti che fanno parte della rassegna, si terranno nei prati della Colma di Sormano, alle pendici del San Primo.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento è per sabato 25 luglio alle 10, con “La vita illustrata o come il disegno ti cambia la Vita”, un workshop di sketchbook per chi ha più di 16 anni guidato dall’artista Anna Canavesi. I partecipanti, muniti del proprio diario, potranno cimentarsi nel disegno dal vero all’aria aperta, riscoprendo la natura attraverso l’arte. I posti sono limitati a un massimo di 20 partecipanti con iscrizione obbligatoria. Gli appuntamenti successivi saranno sabato 29 agosto con “La distanza della luna”, serata aperta a tutti e dedicata alle storie al chiaro di luna al Planetario di Sormano e “Diventare bosco” in programma nella mattinata di domenica 20 settembre: una passeggiata nella natura per i bambini da 4 anni in su e le loro famiglie.