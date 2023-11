Corpo musicale in festa nella ricorrenza di Santa Cecilia

Corpo musicale olgiatese in festa: nella serata di sabato 18 novembre l’auditorium comunale di Olgiate Comasco ha accolto il concerto di Santa Cecilia.

Il tradizionale concerto

Applausi ai musicanti, diretti dal maestro Edoardo Piazzoli. La serata, iniziata alle 21, è stata presentata da Mariella Bernasconi, consigliere comunale con delega alla Gentilezza. Il concerto di Santa Cecilia è uno degli appuntamenti tradizionali della banda di Olgiate Comasco: evento diviso in due parti con brani classici e contemporanei, contornati dagli applausi del numeroso pubblico.

Messa con banda e corale

Come spiega il segretario del Corpo musicale olgiatese, proprio in occasione della ricorrenza di Santa Cecilia, significativo anche un altro appuntamento nella giornata di oggi, domenica 19 novembre. La banda ha partecipato alla messa delle 11, celebrata in chiesa parrocchiale, condividendo con la corale della parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano l’accompagnamento alla liturgia.

Momento conviviale in sede

Al termine della messa, musicanti e volontari del Corpo musicale olgiatese si sono riuniti nella sede di via San Gerardo, offrendo un aperitivo agli amici della corale.