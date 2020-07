Cosa fare a Como e provincia: gli eventi del weekend (18–19 LUGLIO 2020)

L’estate ha preso il suo ritmo e nel Comasco non mancano interessanti eventi cui partecipare. Malgrado le difficoltà dovute alle restrizioni per il Covid vengono organizzate belle manifestazioni da non perdere. Cosa fare quindi a Como e provincia questo fine settimana? Ecco i nostri consigli per il weekend del 18 e 19 luglio 2020.

Gli eventi del weekend: i nostri consigli su cosa fare a Como e sul lago

– Como. Prosegue a ritmo serrato la stagione estiva a Villa del Grumello. Il 19 luglio nuova proiezione alle 21 per la rassegna “Tra umano e urbano” del film “Renzo Piano / Architetto della luce” di Carlos Saura. Nella stessa giornata doppio concerto di Red Carpet 4et per la rassegna “Grumello Jazz” alle 11. Sempre il 19 alle 17.30 lezione di Raja yoga con Massimo Lozzi.

– Como. La Società Archeologica Comense propone “Como… non l’avete mai vista!”. Una giornata di incursioni archeologiche alla città romana e medievale, sabato 18 luglio. Un gruppo di giovani archeologi comaschi della società vi guiderà alla scoperta dei segreti del meraviglioso capoluogo lariano. Il ritrovo è presso la sede della Società, in Piazza Medaglie d’oro a Como, alle 9. La visita si terrà fino alle 13. E’ richiesta la prenotazione, per un massimo di 15 persone a gruppo, telefonando al numero 031 269022 oppure scrivendo una mail a info@archeologicacomo.org. L’offerta della visita è di 10 € (ridotto 5€ per minorenni e persone sopra i 65 anni).

– Como. Domenica 19 luglio ci sarà il tour “Spina Verde a 360 gradi”, una passeggiata di tre ore accompagnati da una guida del parco per assaporare le vedute mozzafiato, visitare le trincee della Prima Guerra Mondiale e osservare le formazioni geologiche locali. Il ritrovo è alle 9.30 al parcheggio di via alla Torre a Cavallasca, San Fermo della Battaglia. La prenotazione è obbligatoria (a prenotazioni@spinaverde.it) e il costo è di 12 euro per gli adulti e 6 euro per i ragazzi (dai 7 ai 14 anni), mentre è gratuito per i più piccoli.

– Cernobbio. Tanti sono gli appuntamenti in calendario nei prossimi giorni a Cernobbio, nell’ambito della manifestazione “In prossimit’arte”. La rassegna musicale “Note&Sapori” dedicata al pop e al soul fa tappa il 18 luglio alle 20 alla Pizzeria Trattoria Ponte Vecchio di via Trento. Il 19 luglio invece serata swing dalle 19.30 in piazza Santo Stefano con il concerto di Calabrò coi Colibrì (ingresso gratuito, prenotazioni info@musicforgreen.it).

Nel fine settimana a Cantù e dintorni

– Cantù. Festa dell’unità al Parco del Bersagliere. Sabato 18 luglio alle 21 il Teatro Libera Officina presenta lo spettacolo “(non) più oltre”, ossia l’alpinismo come non lo avete mai sentito raccontare. Domenica 19 luglio, sempre dalle 21, si svolgerà la presentazione del libro: “Avvinta come l’edera”, con l’autore Emilio Russo che dialogherà con Giancarlo Montorfano.

– Cantù. Proseguono i numerosi appuntamenti che compongono l’Estate canturina 2020. Sabato 18 luglio, alle 19, nel cortile del teatro San Teodoro si svolgerà l’incontro con l’autrice Rosa Teruzzi, che presenterà il romanzo “La memoria del Lago”. Alle 21 al Parco Martiri delle Foibe è previsto invece il cinema all’aperto con la proiezione di “Pinocchio”. Domenica, alle 21 in corte San Rocco ci sarà il teatro destinato ai ragazzi, con “Il mago di Oz”.

– Vertemate con Minoprio. Un’estate all’insegna delle iniziative culturali. Da un lato il cinema all’aperto, nel piazzale del mercato di via Vigna. Dall’altro lo spettacolo teatrale “Nelson”, dedicato alla vita di Mandela, previsto per sabato 18 luglio alle ore 21 in Villa Raimondi – Fondazione Minoprio.

– Figino Serenza. Per domenica 19 luglio l’amministrazione comunale ha organizzato la Giornata del Verde Pulito, un momento da trascorrere con i cittadini che vorranno partecipare e dedicato al rispetto e alla cura dell’ambiente. Il ritrovo è alle 9 della mattina presso il parcheggio del centro sportivo di via Cavour, dove i partecipanti verranno suddivisi in piccoli gruppi, con un obiettivo comune a tutti: quello di andare insieme a ripulire le zone più bisognose del territorio circostante.

– Cucciago. Per tutti i bambini che amano il calcio, sabato 18 luglio si terrà l’open day dell’Asd Nuova Terraneo 1974 di Cucciago per la stagione calcistica 2020/2021. A partire dalle 16, presso l’oratorio Sant’Arialdo di Cucciago, tutti i bambini e i ragazzi nati dal 2009 al 2015 potranno partecipare a un momento di divertimento, durante il quale gli allenatori mostreranno e faranno conoscere la realtà dello sport in oratorio.

– Cucciago. Festa della Madonna della Neve. Sabato 18 luglio si torna in Corte Castello e per le vie del Centro Storico per una nuova serata di degustazione, questa volta di birre locali. Ma non finisce qui: domenica 19, in occasione dei 10 anni del Freeride Birrasprint, il ritrovo è sulle piste del Freeride Birrasprint per pedalare in allegria.

– Capiago Intimiano. Il gruppo Caritas è impegnato nell’ultima raccolta di viveri prima delle vacanze estive. Sabato e domenica i volontari saranno disponibili per ricevere generi a lunga conservazione, dopodiché sospenderanno la raccolta per l’intero mese di agosto.

Gli alimenti verranno raccolti sul sagrato della chiesa San Leonardo d’Intimiano, durante gli orari delle sante messe. L’obiettivo è quello di raccogliere cibarie a lunga conservazione per far fronte alle necessità dei parrocchiani più bisognosi.

Cosa fare a Olgiate Comasco e dintorni

– Olgiate Comasco. Sabato 18 luglio, alle 21, in piazza Italia, concerto “Oltre Cover Band”, gruppo romano nato nel 2003, che proporrà i più grandi successi del celebre cantautore Claudio Baglioni. Ingresso libero previa prenotazione telefonica in biblioteca al numero 031-946388 fino a esaurimento dei 150 posti a sedere.

– Montano Lucino. Sabato 18 luglio, alle 21 in Villa Carabba, serata di cinema con la proiezione del film “Qualcosa di meraviglioso”. Un centinaio i posti disponibili.

I nostri consigli se vi trovate a Erba e dintorni

– Erba. Prosegue la rassegna “Erba Music Fest” in città: l’appuntamento è per sabato 18 luglio per il food & music in via Leonardo da Vinci 6. Sul palco, a partire dalle 20, ci sarà “Teo e le veline grasse” per una serata tra buon cibo e tanto divertimento, in tutta sicurezza.

Per partecipare all’evento è possibile prenotare chiamando il 339 3738371. Sarà possibile assistere allo spettacolo anche con entrata dalle 21 (senza cena) al costo della sola consumazione

– Merone. Torna la rassegna “Cinema in piazza”, organizzata dal Comune in collaborazione con il cinecircolo Oltre lo sguardo. Le proiezioni avverranno di sabato sera, per cinque settimane. Si inizia sabato 18 luglio, con “The Mule”. Si consiglia la prenotazione al 333-6253333. Mascherina obbligatoria. In caso di pioggia, la proiezione è annullata.

Per le vostre segnalazioni scrivere a giornaledicomo@gmail.com, oggetto “eventi weekend”

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU