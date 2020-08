Cosa fare a Como e provincia: gli eventi del weekend (22-23 AGOSTO 2020)

Voglia di un fine settimana in cui dedicare del tempo alla scoperta del nostro territorio? Tanti sono gli eventi a cui partecipare per divertirsi. Cosa fare quindi a Como e provincia questo fine settimana? Ecco i nostri consigli per il weekend del 22-23 agosto 2020.

Gli eventi del weekend: i nostri consigli su cosa fare a Como e sul lago

– Como. Sabato Concerti in musica. Rassegna Portici in musica, portici del Broletto, piazza Duomo alle 21. La Fondazione Alessandro Volta in collaborazione con il

Conservatorio “G. Verdi” di Como, nell’ambito degli eventi estivi organizzati per la città di Como, propone l’iniziativa Portici in musica, quattro concerti che si terranno sotto i portici del Broletto. Benedetta Mazzetto mezzosoprano e Michael Jennings pianoforte. Ingresso libero senza prenotazione.

– Como. Visita guidata al Parco di Villa Olmo alle 15. Il parco che circonda Villa Olmo, da pochi anni restaurato, offre la possibilità di fare una rilassante passeggiata per conoscerne la storia, le essenze principali che lo compongono e, grazie all’orto botanico, di scoprire come si svolgeva la vita dei nobili nei periodi di villeggiatura. Durante il percorso si potranno anche gustare splendidi scorci panoramici su Como e il primo bacino del lago. Prenotazione obbligatoria: events@guidelagodicomo.com, 347 8305199

– Cernobbio. Attività all’aperto all’ex Galoppatoio. Apertura del parco con diverse opportunità di svago e attività sportive ad ingresso gratuito – Prenotazione attività sportive su comune.cernobbio.co.it

– Cernobbio. Visita guidata alla scopera del Parco di Villa Erba. Inizio visita alle 11 e incontro davanti alla villa Bernasconi. Ingresso a pagamento 10 euro (8 euro per i possessori del biglietto di Villa Bernasconi) – Prenotazione obbligatoria events@guidelagodicomo.com tel. 3485114649

– Bellagio. Sabato visita guidata “Alla scoperta del borgo”. Si parte alle 15 con ritrovo all’ufficio di Promobellagio (Infopoint) – Biglietto 10 euro – Prenotazione al 3358435907 Bellagio – 22 agosto – Musica – UNO STRADIVARI PER AISM – Concerto di beneficienza alle ore 21.00 alla Fondazione Rockefeller ad offerta libera – Prenotazione obbligatoria su www.bellagiolakecomo.com.

– Lenno. Visita guidata “Discover Griante e Tremezzina”. Guerre Stellari episodio 2 sul Lario. Visita alle location lariane del film. Ritrovo alle 10 al parcheggio del lido di Lenno. Biglietto 20 euro esclusi ingresso villa e taxi boat – Prenotazione obbligatoria al 3203551711.

Nel fine settimana a Cantù e dintorni

– Cantù. Sabato 22 agosto Cinema all’aperto al parco Martiri delle Foibe alle ore 21.15 proiezione de “Il Traditore” – Biglietto 4 euro -Prenotazione obbligatoria su www.estatecanturina.it.

– Mariano Comense. Prosegue la rassegna estiva «Enjoy Summer Park», che si svolge nell’area verde all’interno del parco dei Vivai. Ogni sera da giovedì a domenica viene proposto un intrattenimento differente, dai temi musicali a spettacoli per intrattenere il pubblico mentre gusta il cibo delle bancarelle con prelibatezze da diverse parti d’Italia. Apertura del parco alle 18.

Cosa fare a Olgiate Comasco e dintorni

– Olgiate. Anche quest’anno il cinema cittadino è sotto le stelle. Il primo appuntamento è previsto per questa sera, sabato 22 agosto, alle 21, in piazza del mercato. Verrà proiettato il film d’animazione «Ferdinand», regia di Carlos Saldanha.