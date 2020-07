Cosa fare a Como e provincia: gli eventi del weekend (25–26 LUGLIO 2020)

Estate, caldo, voglia di mare o di lago, nel nostro caso. Nel Comasco non mancano interessanti eventi cui partecipare. Malgrado le difficoltà dovute alle restrizioni per il Covid vengono organizzate belle manifestazioni da non perdere. Cosa fare quindi a Como e provincia questo fine settimana? Ecco i nostri consigli per il weekend del 18 e 19 luglio 2020.

Gli eventi del weekend: i nostri consigli su cosa fare a Como e sul lago

– Cernobbio. A Villa Erba hanno preso il via le proiezioni di Lake Como Film Nights. Sabato 25 luglio verrà proiettato “The lighthouse” mentre domenica 26 “The rider”. L’ingresso è a pagamento, con prenotazione online su www.liveticket.it/lakecomofilmfestival.

– Como. A Villa del Grumello. Alle 10 all’Orto del Grumello, Ortolando 2020: lezione di orticoltura a cura della naturalista e botanica Anna Bocchietti, dedicata alle granaglie antiche dell’Hortus Plinii. Alle 11 e alle 12, nel parterre della Villa, per la rassegna “Grumello Jazz” curata da Flavio Minardo ci sarà in concerto Camilla Barbarito. Alle 17, nel parterre della Serra, torna protagonista Plinio Il Vecchio in un appuntamento con la narrazione dedicata ai bambini (e a tutti) a partire dai 6 anni. Eventi gratuiti, prenotazione obbligatoria sul sito della Villa.

– Como. Sempre a Villa del Grumello domenica 26 luglio, alle 21.30 appuntamento con “Frida – Viva la vida” di Gianni Trolilo per la rassegna Schermi d’Arte. Costo biglietto 7 euro (prenotazione obbligatoria su www.spaziogloria.com).

– Como. Continuano gli appuntamenti della Società Archeologica Comense “Como…non l’avete mai vista!”. Sabato 25 luglio, dalle 9 alle 13, nuove incursioni archeo/storiche alla città romana e medievale. Un gruppo di giovani archeologi comaschi vi guiderà alla scoperta dei segreti del capoluogo lariano. È richiesta la prenotazione, per un massimo di 15 persone a gruppo, allo 031 269022 o alla mail info@archeologicacomo.org.

Nel fine settimana a Cantù e dintorni

– Cantù. Proseguono gli eventi dell’Estate Canturina 2020. Sabato, alle 21, al parco Martiri delle Foibe è previsto il cinema all’aperto con la proiezione di “Cetto c’è, senzadubbiamente”. Domenica 26 luglio, alle 19, nel cortile del teatro, ci sarà il Poetry Slam condotto da Davide Passoni. Alle 21 invece, in corte San Rocco, ci sarà la serata sul dialetto canturino organizzata dall’associazione Cherturium, durante la quale interverranno Franco Cappelletti e Patrizio Colzani.

– Carugo. “Carugo Estate eVenti 2020”. Sabato, al centro sportivo “Le Ginestre” si svolgerà un evento organizzato dal Comune in collaborazione con il Corpo musicale Santa Cecilia. Alle 17 è prevista la mostra con le opere del concorso “Andrà tutto bene” e “Sempre insieme”. Alle 17.30 avrà invece inizio la caccia al tesoro musicale a squadre organizzata dal Corpo musicale Santa Cecilia, con iscrizione in loco di giovani della scuola prima o secondaria di primo grado. Al termine della gara, attorno alle 18.30, si svolgerà la premiazione dei giochi e dei concorsi. Il gran finale della manifestazione si avrà attorno alle 21, con il concerto de “I Fracassoni”, che suoneranno musica anni Sessanta, Settanta e Ottanta. Per tutti i partecipanti sarà possibile usufruire di drink, snack e tavola fredda all’interno del centro sportivo. Per la prenotazione è possibile contattare il numero 0314680843.

Cosa fare a Olgiate Comasco e dintorni

– Olgiate. Sabato 25 luglio, alle 21 in piazza Italia, “Shall we dance swing”, serata swing con i Wild Meg and The Mellow Cats, promossa dall’assessorato alla Cultura, in collaborazione con “Innoswing” e “Il mastro dance school”. Per l’occasione ballerini, dj e tante sorprese attenderanno i partecipanti che, come ormai consuetudine, si potranno iscrivere direttamente in biblioteca, fino a esaurimento posti, oppure telefonando, sempre in biblioteca, al numero 031-94638

– Olgiate. Domenica 26 luglio, alle 21 in piazza Italia, “7grani & friends”, concerto promosso da Radio Ovest con artisti live sul palco. L’ingresso è gratuito, ma per garantire il rispetto delle necessarie regole sanitarie, contro la diffusione del contagio da coronavirus, è tassativa la prenotazione (320-6613594, 345-2959911).

– Oltrona di San Mamette. All’esterno del santuario sabato 25 luglio, alle 21.30, il concerto di Alessandro Martire, pianista e compositore, accompagnato da un quartetto d’archi. Diretta streaming dell’evento, sul canale YouTube della Comunità pastorale della Beata Vergine del Carmelo.

– Uggiate Trevano. Domenica 26 luglio “Divertiamoci in moutain bike”, a partire dalle 15, al campo di Trevano, sotto il Centro civico di via 1 maggio. Patrocinato dal Comune, l’evento è proposto da Gianni Maturo, istruttore di mountain bike in Val Ceresio.

– Cavallasca. Domenica 26 luglio, alle 21, andrà in scena lo spettacolo di teatro-canzone “Gaber & Gaber”, con Elisa Salvaterra, attrice e voce, e Davide Negretti all’arpa celtica. L’evento si terrà nel parco di Villa Imbonati, in località Cavallasca, con ingresso libero e posti distanziati per il pubblico.

– Lomazzo. Prende il via questo sabato, 25 luglio, il Festival della Cultura Città di Lomazzo. Primo ospite al Parco Somaini dalle 21 Claudia Buja, presidente di Universal Music Publishing Ricordi, che sarà protagonista di una serata omaggio a Ennio Morricone. Ingresso gratuito, consigliata registrazione su Eventbrite.it.

I nostri consigli se vi trovate a Erba e dintorni

– Erba. Prosegue con successo la rassegna musicale “Erba Music Fest”, festival dedicato al buon cibo e all’ottima musica. Quattro eventi in cui il sound delle migliori band accompagna le serate estive degli erbesi e non solo, accontentando i gusti più diversi. Si prosegue sabato 25 luglio con il gruppo Noxout. La serata prende il via dalle 21 e si terrà presso l’area esterna dell’Hotel Leonardo da Vinci. Chi lo desidera potrà anche cenare alla carta. L’ingresso al festival per chi cena sul posto sarà 5 euro, per chi invece parteciperà solo alla serata musicale ingresso con prima consumazione a 15. Per prenotare e riservare il proprio posto è necessario chiamare al numero 339-3738371.

– Proserpio. “Vita da chitarristi, sotto le stelle”: è questo il titolo dell’evento proposto dal Comune per la serata di sabato 25 luglio.

L’ospite dell’appuntamento, che si terrà dalle 21 presso l’anfiteatro di piazza Brenna, sarà Luca Colombo, musicista professionista, che nel corso della sua carriera vanta presenze in orchestre di primissimo piano – come quella di Sanremo – e nei tour dei migliori cantanti italiani, da Eros Ramazzotti a Max Pezzali. Colombo approfitterà dell’incontro per presentare il suo libro «Vita da chitarristi, oltre le corde» e per intrattenere il pubblico con qualche sua composizione da solista.

– Merone. Per domenica 26 luglio, Villago organizza una passeggiata culturale alla scoperta di Baggero, “l’antico borgo delle acque e delle cave di Merone”: un interessante percorso che si svilupperà tra il mulino, rigogliosi orti di storiche cascine briantee che ospitarono il grande Marcello Mastroianni per alcune scene del film “Allonsanfan” ed ex cave di marna della cementeria, oggi riqualificate come vere e proprie oasi di pace. Il ritrovo è alle 16 davanti al mulino. Il percorso si snoderà per circa 2 chilometri tra leggere salite e discese: si consigliano scarpe comode. Il costo del biglietto è di 12 euro a persona e per partecipare è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni contattare: 338-3090011 o info@villago.it.

– Montorfano. “A piedi nudi attorno al lago di Montorfano”: grandi e piccini sono invitati a partecipare a un’escursione rigenerante. Con una guida si camminerà intorno al lago a piedi nudi (per chi se la sente) per fare riscoprire ai piedi quel gradevole contatto sensoriale ormai smarrito. Appuntamento a domenica 26 luglio, con ritrovo al parcheggio del cimitero. L’ora sarà resa nota in fase di prenotazione (obbligatoria) per evitare assembramenti. Informazioni e iscrizioni: 330-225140 o 349-0063683.

– Alserio. Nel weekend della tradizionale Sagra del pesce, altri due eventi – organizzati dalla commissione Biblioteca – animeranno il paese: si inizia sabato 25 luglio, con una particolare edizione di “Tutti giù per terra”, il ciclo di letture animate per i più piccoli che si svolgerà nel parco dalle 15. Dopo i racconti, merenda per tutti e una sorpresa per i bimbi. Domenica 26 luglio, avrà inoltre luogo il consueto mercatino di fine mese. Come a giugno, saranno messe in atto tutte le disposizioni al fine di tutelare la salute dei partecipanti.

– Lurago d’Erba. L’Amministrazione comunale ha organizzato una rassegna musicale che si terrà per tre sabati, dal 25 luglio, fino al prossimo 8 agosto, dal titolo “Musica sotto le stelle”. Sabato spazio alla musica pop con Joelma Trio.

– Lipomo. Teatro Arte organizza per sabato 25 luglio alle 21 ai Giardinetti di via Pratobelli a Lipomo la serata “Insieme nel cielo – Frammenti di prosa e poesia”. Miriana Ronchetti leggerà brani di testi di Emily Dickinson, Ipazia D’Alessandria e Sylvia Plath. Le letture saranno alternate dalla voce del soprano Stefania Butti e dai movimenti della ballerina Gigliola Foglia. Ingresso libero.

Per le vostre segnalazioni scrivere a giornaledicomo@gmail.com, oggetto “eventi weekend”

