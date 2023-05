Lui in handbike, lei in bicicletta: il belga Michiel Desmet di 37 anni, che da quasi 10 anni convive con la paraplegia, e Chiara Maffina, ventitreenne originaria del canturino, hanno affrontato un lungo viaggio on the road, per attraversare da nord a sud l’America Settentrionale. Pedalando per mesi hanno conquistato il Guinness World Record per il maggior numero di km percorsi su una handbike.

Dall'Alaska al Messico in handbike: un incontro in biblioteca

I due giovani compagni di viaggio e di vita si sono incontrati un paio di anni fa, quando Chiara lavorava come volontaria per Workaway: dopo pochi mesi, Michiel le ha proposto di accompagnarlo in questo pazzo viaggio in bicicletta. Una grande sfida per il ragazzo belga: nonostante le difficoltà che questa condizione fisica porta con sé, non si è mai fermato. Ciò che lo lega a Chiara è un grande affetto e il comune desiderio di viaggiare, visitando insieme il mondo in sella alle loro bici.

Dal Canada hanno raggiunto l’Oregon passando per Washington State, e hanno percorso la costa occidentale fino ad arrivare in California, e infine in Messico. Un’impresa da record, ma soprattutto una fantastica esperienza, che la coppia ha deciso di condividere sulla loro pagina Instagram @videxpedition, con tanti video e foto delle loro tappe.

Tornati a casa dopo quasi un anno dall’inizio di questa emozionante avventura hanno deciso di raccontarla al mondo: un primo incontro è stato organizzato proprio a Cucciago, paese natale di Chiara. La biblioteca comunale “Pietro Panzeri” li ospiterà questo venerdì 26 maggio dalle 21 per un’interessante serata, durante la quale i due avventurieri racconteranno del loro viaggio da record.