Dieci anni di passione e crescita con “Alpini in Festa”

Gli Alpini di Valbrona si preparano a spegnere dieci candeline: in programma un fine settimana di grande festa, preceduto da un viaggio musicale intorno al globo con il corpo musicale.

Festa grande per gli Alpini

“10 anni di passione e crescita”. Gli Alpini di Valbrona si preparano alla loro tradizionale festa e sono pronti a tagliare un traguardo speciale, quello dei primi dieci anni di vita del gruppo. Ormai manca sempre meno alla due giorni “Alpini in Festa” in programma sabato 18 e domenica 19 luglio. Un appuntamento con le Penne Nere cittadine nell’area ricreativa comunale di via Milano. Il programma si aprirà sabato con l’ammassamento alle 17 in via Garibaldi. Alle 17.15 sfilata fino al monumento degli Alpini, poi cerimonia dell’alzabandiera, omaggio floreale per i caduti, deposizione della corona d’alloro e discorsi istituzionali. Alle 18.30 Messa e, terminata la funzione, tutti nell’area ricreativa per la cena.

Corpo musicale protagonista

La cerimonia sarà accompagnata dal corpo musicale Santa Cecilia di Valbrona. Sarà aperto e attivo il servizio bar. Cena tradizionale a base di polenta e poi ballo liscio con l’orchestra Golden Five. Sabato saranno inoltre esposte auto d’epoca. Domenica invece sarà possibile anche pranzare, con il servizio bar attivo già dalle 10. Dalle 15 alle 18 giro a cavallo per i bambini Alle 15.30 si esibirà invece il Coro degli Alpini di Valbrona. Dopo la cena il dj allieterà la serata fino alle 22, quando è prevista la chiusura della manifestazione. Piatti gustosi e tipici della tradizione alpina, ma anche musica e voglia di trascorrere momenti in compagnia per una festa che si preannuncia speciale.

“Giro del mondo in 80 minuti”

Gli Alpini saranno presenti in cucina anche venerdì 17 luglio nell’area ricreativa, dove è in programma alle 21 la lotteria e il concerto del corpo musicale Santa Cecilia intitolato “Giro del mondo in 80 giorni. Un’occasione per viaggiare attorno al mondo con la musica della banda.