Don Arnaldo lascia dopo 15 anni la comunità di Figino Serenza

Don Arnaldo Mavero dopo 15 anni come parroco e responsabile della comunità pastorale lascia Figino Serenza per andare a guidare la comunità di Bellusco. L’arcivescovo ha già nominato il successore, don Alberto Colombo.

Il saluto di Figino Serenza a don Arnaldo

Don Arnaldo Mavero, dopo 15 anni di presenza a Figino Serenza, prima come Parroco e poi come Responsabile della Comunità Pastorale, è stato chiamato dall’Arcivescovo ad un nuovo incarico: a settembre sarà nominato Responsabile della Comunità Pastorale “S. Maria Maddalena” in Bellusco. L’annuncio ai fedeli è stato dato dal monsignor Luciano Angaroni, vicario episcopale.

Il successore, don Alberto Colombo

“L’arcivescovo nominerà come Responsabile della vostra Comunità Pastorale il presbitero don Alberto Colombo”, ha annunciato monsignor Angaroni. Don Alberto, nato a Milano nel 1969, è stato ordinato sacerdote nel 2003. Attualmente è vicario della Comunità Pastorale “Santi Quattro Evangelisti” in Monza.

“Grazie don Arnaldo”

Monsignor Luciano Angaroni: