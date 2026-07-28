A Caglio due ville storiche aprono i loro giardini all’incanto della musica. Due concerti serali organizzati dalla Pro Caglio.

Due scenari incantevoli

Le ville novecentesche di Caglio, forse meno note del borgo medievale, sono un’altra grande ricchezza di questo piccolo paese incastonato tra i boschi e il lago di Como. Architetture raffinate, circondate da ampi parchi con alberi secolari, affascinano i passanti con la loro bellezza discreta, mai ostentata. Quest’anno la Pro Caglio riesce a regalare a cagliesi e villeggianti l’esperienza indimenticabile di due concerti serali, in altrettante ville che aprono il loro parco per l’occasione: Villa De Mattia-Carbonini e Villa Romanò.

Il programma

Questi i due appuntamenti in programma:

Giovedì 30 luglio alle 21, Villa De Mattia-Carbonini

Concerto con il duo “Paolo e Red”

Il duo “Paolo e Red” propone le migliori hit della musica pop italiana dagli anni ’60 ai ’90.

Giovedì 6 agosto alle 21, Villa Romanò

Concerto con il gruppo “Parma Brass”

“Parma Brass” è un ensemble di fiati, percussioni e voci soliste che spazia dalle pagine d’Opera allo Swing, Pop e Soul.

Per entrambi gli eventi è necessaria la prenotazione in Pro Caglio, anche telefonica allo 031 667378.