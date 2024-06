Duo di chitarre ad "Asso in musica" venerdì 14 giugno

Torna il festival di musica cameristica organizzato dal Comune di Asso. Ad attendere il pubblico, nei prossimi e ultimi 3 appuntamenti, ci saranno organici differenti che propongono musiche e generi diversi.

L'evento

Dopo il grande successo della serata jazz di sabato 1 giugno, il festival “Asso in Musica” prosegue venerdì 14 giugno a Asso, ore 21 in Sala Consiliare, Via Matteotti 66, con l’“Obsequio Duo” formato da Davide Prina ed Enrico Tripodi, due chitarristi con una ricca attività artistica, decine di concerti come solisti, in musica da camera e con orchestra, che li hanno portati a suonare in tutta Europa.

In programma, musiche di Debussy, Giuliani, Lohyer e Piazzolla, che coinvolgeranno il pubblico sempre più numeroso ed entusiasta della manifestazione organizzata dal Comune di Asso, Assessorato Cultura, sotto la direzione artistica di due giovani professioniste originarie della nostra zona, la violista Sara Fazio e il soprano Dafne Colombo.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.

I prossimi concerti

Per le ultime due serate del Festival, con i concerti di sabato 22 e sabato 29 giugno, si annuncia inoltre la collaborazione della Fondazione Accademia di Imola, con la partecipazione di alcuni allievi.

Inoltre, è disponibile consultare il Libretto di Sala con approfondimenti sui brani proposti e sui musicisti tramite questo link:

https://comozero.it/wp-content/uploads/2024/06/Vis-a-vis.pdf

Nella seguente foto è presente il programma con le ultime 3 date previste: