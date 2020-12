Un libro che sono tre. “Erba di Roma” è il frutto di un incontro di amici con un unico obiettivo: sostenere una nobile causa.

“Erba di Roma” i racconti benefici a favore dell’associazione Genitin

Nel progetto sono stati impegnati Alberto Bosis, architetto pontelambrese già autore di altre due opere, Paolo Bisetti, suo amico romano e Patrizia Crespi, artista e anch’essa di origine pontelambrese. Insieme hanno realizzano un volume che è l’unione di sedici racconti, otto a testa, ognuno dei quali illustrati dall’abile mano della Crespi.

“Ci siamo uniti per sostenere Genitin, associazione di Roma del Policlinico “Gemelli”. Ho conosciuto questa realtà proprio grazie a Paolo e abbiamo pensato di sostenerla – spiega Bosis – L’idea è stata quella di scrivere ognuno dei racconti e tradurli dall’italiano anche in romano, la lingua parlata di Roma, e in inglese, grazie all’ausilio dei ragazzi del centro studi “Casnati” di Como”.

