Gli erbesi non rinunciano al Natale e anche in quest’anno così difficile e funestato da malattie e perdite, allestiscono i loro presepi per portare tradizione e magia.

Erba non rinuncia alla tradizione: allestiti in città tre presepi molto speciali

Primi fra tutti gli Amici del presepe di Crevenna, che lo scorso sabato hanno inaugurato una particolare e speciale natività a grandezza uomo sul sagrato della chiesa di Santa Maria Maddalena. Tradizione rispettata anche al lavatoio della Rovere dove, anche quest’anno, Maria Teresa Giorgi e tutti i residenti che a vario titolo collaborano, hanno allestito il presepe in ricordo della piccola Carola Colombo, che abitava proprio lì di fronte. Una Natività tradizionale ma suggestiva anche quella che alcuni residenti della Contrada Villincino hanno realizzato all’interno del lavatoio del rione.

