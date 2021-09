Esce la guida fotografica "Brianza waterland: appunti di vista dai Laghi di Brianza"

Nell'ambito della manifestazione di “Ville Aperte in Brianza”

Un'opera di Daniela Manili Pessina

Il volume "Brianza waterland: appunti di vista dai Laghi di Brianza" curato da Daniela Manili Pessina - architetto di professione, formatore e consulente sui temi del marketing, della comunicazione visiva, della grafica e del visual merchandising - ed edito da GwMax racconta il territorio dei Laghi di Brianza e il fiume Lambro in chiave turistica. Non si tratta di una guida tradizionale ma di una guida fotografica composta da “appunti di vista” testuali (approfondimenti personali senza scopo didattico o storico), carrellate di immagini e semplici mappe schematiche (adatte a localizzarli).

Alla scoperta del territorio

L’idea del libro è quella di connettere i luoghi con le loro emergenze storiche o paesaggistiche per invitare chi legge a scoprirli di persona e ad approfondirli sulla base di una propria personale visione, come ha fatto l’autrice. L’acqua (in molte delle sue forme), le sue trasformazioni, le sue storie, i suoi riflessi sono il soggetto principale del libro, tanto da evocarne il titolo.

Presentazione a Palazzo Beauharnais

Il libro sarà presentato ufficialmente sabato prossimo, 25 settembre, alle 18.30 a Pusiano, nel cortile di Palazzo Beauharnais. L'evento è ospitato nel contesto della manifestazione di “Ville Aperte in Brianza”. E' possibile prendervi parte prenotando tramite la piattaforma Eventbrite oppure mandando una mail a ilteatrofilosofico@yahoo.it.