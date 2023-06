Uno spettacolo teatrale per celebrare una delle più grandi figure del cinema mondiale: il regista e sceneggiatore Federico Fellini.

Fellini: un omaggio per il centenario dalla nascita del maestro

Giovedì 1° giugno ha preso il via la XVII edizione di "Terra e Laghi", il Festival Internazionale di Teatro diretto da Silvia Priori e Roberto Gerbolès, che fino al 30 novembre proporrà una ricca programmazione di ben 88 spettacoli. Tra questi, spicca in tutta la sua originalità "Fellini", un'opera che si avvale di diverse forme artistiche per ripercorrere l'immaginario onirico felliniano.

A 100 anni dalla sua nascita, "Teatro Blu" di Varese porta in scena una rappresentazione sognante in ricordo di questo genio artistico. Collaborando con "Kataklò Athletic Dance Theatre", una giovane compagnia di cinque performer di danza acrobatica, "Teatro Blu" ha dato vita ad un’esperienza totale e totalizzante: un mix variegato di teatro, arti circensi e immagini multimediali unico nel suo genere, tra eccentriche danze e incredibili acrobazie.

Un mondo, quello di Fellini, che viene esplorato attraverso i personaggi immortali dei suoi celebri film, per richiamare la realtà dei clochard, del fascismo e della guerra. Un modo irripetibile e unico di raccontare la vita lenta e densa di campagna, l’ambiente scolastico, i pranzi di famiglia e la strada, in cui gli incontri non sono mai casuali.

Grazie alla maestria degli attori in scena verrà evocato un luogo rarefatto, in cui la magia si alterna a storie di ordinaria quotidianità, tra gag comiche e momenti più malinconici, il tutto accompagnato dalla musica dal vivo delle più belle melodie di Nino Rota.

Inizia in gran stile l’estate a Cucciago: venerdì 30 giugno alle 21 il Parco Giancarlo Pedroncelli di via Sant’Arialdo 27 ospiterà per una serata ricca di emozioni questi due abili gruppi di artisti, che metteranno in scena un vero sogno ad occhi aperti.