Festival delle Emozioni, ecco tutte le iniziative in calendario

Lunga serie di appuntamenti a Erba fino al prossimo 24 settembre.

Seconda edizione della kermesse

E’ una grande sfida quella che si vuole affrontare con la seconda edizione del Festival delle Emozioni, inaugurato giovedì mattina in villa Ceriani, alla presenza dei tanti soggetti che hanno partecipato alla costruzione di questo grande percorso. «Con tutto questo insieme di eventi la sfida è stata grande - ha detto Ilia Benedetti di Familiarmente noi, tra i fautori del Festival - E’ su di noi adulti che dobbiamo lavorare affinché i nostri figli possano avere una comunità che tenga conto delle loro emozioni e del loro futuro».

Ricco calendario

Fino a sabato prossimo, 24 settembre, sono stati gli appuntamenti in programma. In particolare Cristina Mazzotti, la giovane di Eupilio rapita e uccisa nel 1975, sarà ricordata in vari modi al Festival delle Emozioni, con la mostra sui conflitti e in una conferenza martedì mattina in biblioteca.

