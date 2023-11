Fiori al Barmacia: in mostra le immagini di Giulia Caminada

Si può visitare fino al prossimo 7 dicembre

Le opere fotografiche di Giulia Caminada, docente e artista di Barni, in mostra al Barmacia di via Matteotti ad Asso. Nella pasticceria, collocata nell’ex farmacia del capoluogo della Vallassina, l’insegnante ha inaugurato lo scorso 3 novembre l’esposizione dei suoi scatti, accompagnati da poesie e curati da Marina Mojana. Il titolo della mostra è "Rifiorire - blossom", che la scorsa estate era già stato un intenso viaggio nelle emozioni, quando la Caminada aveva allestito gli spazi della Torre delle arti di Bellagio insieme ad Antonella Vecchi. Questa volta è la sola docente a presentare il suo lavoro che sottolinea lo stretto rapporto tra i fiori e la condizione umana.

"Ho iniziato a fotografare i fiori, che ho sempre amato, durante il periodo del Covid. Sono semplici fiori, trovati casualmente nelle case o per le strade. Nei fiori mi sento rappresentata. Ho cercato di unire la mia visione della vita, il mio immaginario, i miei stati d’animo per ridisegnarli perché io non dovevo essere uno specchio per un fiore, ma un filtro - spiega Caminada - Dovevo decidere la mia lente, che ero io. Ho capito che non c’era nessuna regola. Dovevo sentirli. In quei fiori dovevo esserci io e sono diventati così autoritratto".

Mostra accessibile tutti i giorni

La mostra di fotografia e poesia "Rifiorire - blossom" è visitabile presso il Barmacia di via Matteotti. La pasticceria assese è aperta tutti i giorni, eccetto il lunedì, dalle 8 alle 20.