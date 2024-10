Fotoalchimie: le opere di Luigi Corbetta in mostra a Palazzo Pirelli

“Fotoalchimie”. È tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale della mostra di Luigi Corbetta, fotografo di Albavilla (nella foto) che esporrà le sue opere presso lo Spazio Eventi al primo piano di Palazzo Pirelli dal 15 al 29 ottobre. Lunedì 14, alle 11.30, il fotografo sarà ospite dell’assessore Alessandro Fermi e del presidente del Consiglio regionale Federico Romani per il “vernissage”.

“Sono particolarmente felice di poter avere a Palazzo Pirelli Corbetta, mio compaesano e amico da sempre, un vero artista della fotografia e appassionato sperimentatore di tecniche visive – le parole dell’assessore Fermi – Le sue opere sono state esposte in numerose mostre e gallerie in tutta Italia e anche all’estero, per cui è un onore averlo ora ospite in Regione. Festeggiamo con lui una sorta di compleanno posticipato, visto che ha appena archiviato i primi 50 anni di carriera”.