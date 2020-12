Gesta di un beota, il primo libro del ballerino di Merone Ivan Errante

Si intitola “Gesta di un beota” il primo libro di Ivan Errante, 23enne ballerino meronese diplomatosi lo scorso anno presso un’accademia milanese. Il volume, edito da Dialoghi, è uscito recentemente ed è disponibile online e nelle principali librerie.

“Gesta di un beota” è il frutto di un lavoro durato circa 4 anni, durante i quali Ivan ha scritto poesie utilizzando numerologie, richiami all’alchimia, messaggi criptati. Come lui stesso afferma “è possibile leggerlo sotto tre punti di vista: come libro di poesia, in chiave psicologica o ricercando l’aspetto esoterico. Per renderlo più accessibile possibile e per permettere a tutti i lettori di fruirne, ho iniziato con una scrittura semplice”.

