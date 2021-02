Giornata dei calzini spaiati 2021: la bellezza della diversità

Il diverso è bello. Parte da questo presupposto la Giornata dei calzini spaiati, nata 11 anni fa in una scuola primaria del Friuli.

Giornata dei calzini spaiati 2021

L’iniziativa cade oggi, 5 febbraio 2021. L’invito è rivolto a tutti: dai bambini, passando per i genitori, gli zii, i nonni e chiunque voglia indossare calzini spaiati come metafora della diversità. L’invito è quello di indossare dei calzini di diverso colore, come metafora della diversità. “Indossiamo calzini spaiati e dimostriamo che diverso è solo diverso e non non normale“. In questa logica quindi i calzini diventano metafora del fatto che colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: restano comunque calzini.

Come aderire

Non è una nuova moda lanciata da qualche influencer sui social network. Si tratta di un’iniziativa fatta per sensibilizzare sulla bellezza della diversità e sull’accettazione dell’altro. Partecipare è semplicissimo: basta indossare due calzini che non siano abbinati tra loro e poi postare una foto sui social usando l’hashtag #calzinispaiati2021. Potete farlo anche commentando questo articolo sulla nostra pagina Facebook @Prima Como. Le immagini verranno poi raccolte e pubblicate su primacomo.it.