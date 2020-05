Giornata Internazionale della Luce: l’evento digitale See the Light porta gli studenti alla scoperta di Volta

Per celebrare la Giornata Internazionale della Luce, indetta e promossa dall’Unesco, De Agostini Scuola – Ente formatore accreditato MIUR e tra i principali operatori di editoria scolastica in Italia – in collaborazione con CNR – Unità Comunicazione e Relazioni con il pubblico, INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica e Fondazione Alessandro Volta di Como propone ai docenti e agli studenti della scuola secondaria di I e II grado un’iniziativa formativa gratuita dal titolo “See the light”, venerdì 15 maggio dalle ore 11.00 alle ore 12.30.

Giornata Internazionale della Luce

La Giornata Internazionale della Luce, che cade il 16 maggio 2020 di ogni anno, è un’iniziativa globale che costituisce uno stimolo per il continuo apprezzamento della luce e del ruolo che questa gioca nella scienza, nella cultura, nell’istruzione, nello sviluppo sostenibile e in altri campi del sapere come la medicina, le comunicazioni e l’energia. Iniziativa che, nella città di Alessandro Volta, ogni anno viene celebrata con le iniziative del Festival della Luce, impossibile da realizzare quest’anno a causa dell’emergenza Covid-19.

L’evento “See the Light” è stato pensato come un viaggio affascinante in cui esperti e ricercatori accompagneranno docenti e studenti in una visita guidata ai luoghi fondamentali della ricerca scientifica sulla luce, dall’Osservatorio di Brera, all’Osservatorio di Roque de los Muchachos sull’isola di La Palma, dalla dimora di Galileo Galilei a Firenze, al Liceo Alessandro Volta a Como.

Sarà un’esperienza con un approccio nuovo dove i docenti, collegandosi via webinar, potranno coinvolgere anche i loro studenti invitandoli a partecipare alla diretta su Youtube. Una modalità innovativa di didattica a distanza che ha l’obiettivo di fare comprendere in modo coinvolgente agli studenti il ruolo e le caratteristiche della luce come fenomeno fisico naturale e artificiale.

I partecipanti saranno condotti da un team di guide speciale: il noto astrofisico e divulgatore Luca Perri, dalle cupole dell’Osservatorio di Merate inizierà il viaggio con cenni storici sull’idea di luce nell’antichità, con un’incursione a Milano nella cupola di Schiaparelli dell’Osservatorio astronomico di Brera.

In collegamento dall’Osservatorio di Arcetri a Firenze, gli scienziati del CNR Alessandro Farini ed Elisabetta Baldanzi parleranno della luce e della visione con un approccio multidisciplinare, accompagnando i partecipanti in un tour virtuale della storica dimora del padre del metodo scientifico, Galileo Galilei.

Il testimone passerà poi al ricercatore INAF Adriano Ghedina, in collegamento dal Telescopio Nazionale Galileo di La Palma alle Canarie: un’occasione unica per osservare a distanza ravvicinata il più grande telescopio italiano nel mondo e per aggiornarsi sulle più recenti ricerche in ambito astrofisico.

L’evento online proseguirà con un video-esperimento dal progetto “Science in a box” a cura del CNR, per comprendere perchè il cielo di giorno è azzurro e al tramonto si colora di rosso.

La tappa virtuale comasca nel solco di Volta

Dalle Canarie si farà rotta nuovamente in Italia, a Como, con il contributo del prof. Dario Zucchello che racconterà la figura del grande scienziato comasco Alessandro Volta. Uomo curioso, studioso, sperimentatore e inventore, Volta presentò al mondo – nel 1800 – l’invenzione della pila, primo generatore artificiale di elettricità che portò una svolta epocale per la vita moderna.

Un tour virtuale condurrà i partecipanti nei luoghi più significativi di Volta: dalla Torre Gattoni dove effettuò i primi esperimenti, al Museo permanete “Tempio Voltiano” dedicato alla sua memoria e al riconoscimento del suo importante lavoro scientifico, fino al Faro Voltiano, costruito nel 1927 nella località San Maurizio a Brunate come omaggio al genio del suo cittadino più illustre, Alessandro Volta.

Rimanendo sempre a Como e tenendo come filo conduttore i luoghi Voltiani, la prof.ssa Roberta Marelli spiegherà – concentrandosi sul Liceo Alessandro Volta – il ruolo fondamentale dell’educazione e della formazione. Ex monastero di monache agostiniane realizzato attorno al 1250, il liceo ginnasio fu intitolato ad Alessandro Volta nel 1865. Al suo interno, il busto a lui dedicato scolpito in marmo carrarese da Gaetano Monti, la splendida biblioteca risalente al 1811, l’aula magna e molto altro ancora.

Il collegamento da Como si chiuderà con le immagini del Mausoleo di Alessandro Volta, tempietto di stile neoclassico a pianta circolare eretto per volontà della moglie e dei figli di Volta su progetto di Melchiorre Nosetti nel 1831.

“Da sempre Fondazione Volta partecipa alle celebrazioni per la giornata internazionale della luce UNESCO –commenta Luca Levrini, Presidente di Fondazione Alessandro Volta -. Il fatto di aderire anche a questo progetto diffuso, rivolto a docenti e studenti di tutto il territorio nazionale rende tale iniziativa unica e di altissimo valore. Raccontare il ruolo della nostra città nella evoluzione e nel progresso scientifico è cosa fondamentale, soprattutto grazie al genio di Alessandro Volta che fu in grado di rappresentare le scienze in tutti i suoi aspetti, sia umanistici sia tecnici. Questi possono entrambi creare il nuovo, guardare al futuro, alla crescita ed alla costruzione dell’uomo. In tal senso suggestiva la scelta di avere selezionato il liceo Alessandro Volta come sede della iniziativa, luogo dove egli stesso insegnò ma che, soprattutto, da secoli è punto di riferimento della istruzione classica ed oggi anche scientifica della nostra città”.

